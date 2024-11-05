Общество

В Псковском районе планируют провести фестиваль садоводств в 2025 году

Администрация Псковского района поддержала и включила в план мероприятий на 2025 год фестиваль садоводческих некоммерческих товариществ. Об этом сообщила глава Псковского района Наталья Федорова в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

«В ходе встречи с председателем Союза садоводов России по Псковской области Ириной Ерёмкиной в деталях обсудили предложение, ранее прозвучавшее на одном из совещаний по вопросам деятельности садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ)», - рассказала Наталья Федорова.

Во время обсуждения стороны уделили внимание ранее озвученному предложению о проведении фестиваля, который станет площадкой для общения людей, увлечённых садоводством и огородничеством. Участники смогут обменяться опытом и узнать о различных темах, таких как организация деятельности садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ), ландшафтный дизайн, а также овощеводство и цветоводство.

«Отмечу, на территории нашего района более 100 СНТ, в том числе – зарегистрированных в городе Пскове», – напомнила Наталья Федорова.

В ходе встречи было достигнуто соглашение о дальнейшем сотрудничестве в организации фестиваля, а также о приглашении представителей Союза СНТ на совещания, посвящённые актуальным административно-хозяйственным вопросам.