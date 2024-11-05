Общество

Процедура банкротства не распространяется на второго супруга при разводе – арбитражный управляющий

Процедура банкротства не распространяется на второго супруга при разводе. Об этом эксперт-практик, арбитражный управляющий Ульяна Михайлова рассказала в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«При разводе, если банкротится один супруг, банкротство остается его проблемой. Исключается то, что было подарено или получено по безвозмездным сделкам. Имущество, которое было приобретено за подаренные деньги. Исключается наследование и материнский капитал. Все остальное – совместно нажитое», - сказала Ульяна Михайлова.

Она уточнила, что тема раздела имущества всегда была сложной, и банкротство только усложняет ее. Так, бывают случаи, когда бывшие супруги принципиально делят имущество до тех пор, пока по сумме каждая из сторон не получит ровно 50%, не выходя ни на какие уступки.