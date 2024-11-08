Общество

Великолукским школьникам рассказали о плюсах обучения в университете ФСИН

Великолукские школьники из первых уст узнали о плюсах обучения в образовательных организациях ФСИН России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото здесь и далее: УФСИН России по Псковской области

С началом учебного года кадровые подразделения УФСИН России по Псковской области возобновили профориентационную работу. В этот раз они провели это мероприятие совместно с преподавателем Псковского филиала Университета ФСИН России Александром Фомичевым и обучающимися курсантами. Встречи прошли со старшеклассниками нескольких школ города Великие Луки и Великолукского района.

Так, начальник отдела кадров СИЗО-2 Наталья Яковлева с преподавателем и курсантами образовательной организации посетили Инженерно-экономический лицей, городские средние школы №13, №17, а также Лычевскую среднюю общеобразовательную школу. Еще шесть школ были обеспечены информационными буклетами для поступающих в ведомственные вузы пенитенциарной системы.

В ходе визитов представители УИС рассказали будущим выпускникам о преимуществах получения высшего образования в вузах ФСИН России, порядке поступления и получения целевых направлений, прохождении военно-врачебной комиссии, географии учебных заведений, профилях подготовки и социальных гарантиях. Отдельное внимание было уделено информации, касающейся Дня открытых дверей в Псковском филиале Университета ФСИН России и проводимых на его базе мероприятиях: онлайн-экскурсии по филиалу, предстоящей научной конференции для школьников.

«Лекции получились интересными и познавательными, поскольку многое рассказали курсанты – в прошлом выпускники-старшеклассники. Они поделились советами о том, как готовились к экзаменам, ответили на вопросы о выбранных специальностях и будущей профессии. Завершились профориентационные встречи обменом контактными данными», - добавили в УФСИН.