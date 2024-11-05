Общество

Наталья Мельникова проведет первый прием граждан в статусе сенатора

Сенатор Российской Федерации, член комитета по социальной политике, представитель от законодательного органа государственной власти Псковской области Наталья Мельникова проведет первый прием граждан в статусе сенатора 11 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении партии «Единая Россия».

Фото: Наталья Мельникова / Telegram

Прием состоится 11 ноября с 14:00 до 16:00 в региональной общественной приемной партии «Единая Россия».

Предварительная запись по телефону: 8 (8112) 66-25-12.