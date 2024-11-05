Общество

Голодные синицы атакуют окна псковичей

Синицы разрушают москитные сетки, установленные на окнах домов в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщают псковичи. Как пояснили в комитете по ветеринарии по Псковской области, таким образом пернатые ищут себе пропитание в холодный период.

«У нас синицы разодрали москитные сетки в одной из комнат. Действовали одновременно, вероломно и предательски. Сразу на двух окнах сегодня утром послышался стук и чириканье. Подошли к окнам, а сетки разорваны», - рассказали псковичи.

Об аналогичной проблеме сообщали и другие горожане.

По словам председателя областного комитета по ветеринарии Валерия Удалова, с наступлением холодов синицы активно ищут пропитание на зимний период. «Синички облетают окна и высматривают застрявших насекомых в москитных сетках», - пояснил он.