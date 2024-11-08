Общество

Жительнице Бежаницкого района через суд помогают вернуть деньги за лекарства

Прокурор Бежаницкого района выступил в защиту права гражданина на льготное лекарственное обеспечение. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Псковской области.

Прокуратура Бежаницкого района по обращению местной жительницы провела проверку исполнения законодательства в сфере охраны здоровья граждан.

Заявительница в связи с заболеванием нуждается в регулярном приеме прописанного лечащим врачом лекарственного препарата. В сентябре 2024 года при предъявлении рецепта в аптеке лекарство женщине не выдали, так как его не было в наличии. Поэтому она приобрела лекарство за свой счет.

С учетом обстоятельств прокуратура района направила в суд исковое заявление о взыскании с комитета по здравоохранению Псковской области расходов, понесенных льготницей при приобретении лекарственного препарата.