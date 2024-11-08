Общество

Кому вредно пить коровье молоко ответили ученые

Употребление коровьего молока может повысить риск смертельного исхода у женщин: опасность представляет даже молоко с низким содержанием жира.

Напитки с молоком могут привести женщин к смертельно опасным заболеваниям. Употребление большого количества латте, приготовленного из коровьего молока, может повысить риск сердечно-сосудистых заболеваний у женщин на 12%.

Ученые обнаружили, что женщины, которые выпивают не менее 400 мл этого напитка ежедневно, чаще страдают от сердечного приступа или инсульта, чем те, кто пьет меньше, пишет Telegram-канал «Пул N3».

Результаты оказались верными независимо от жирности молока, которое пили женщины. Большие чашки кофе в кофейнях часто содержат пол-литра жидкости, и большую часть этого напитка составляет молоко. Замена некоторого количества молока в рационе кисломолочными продуктами, такими как йогурт, может частично снизить риск.