Старшеклассникам из Псковской области предлагают поступить в вуз МЧС

Идет набор кандидатов для поступления на бюджетной основе в образовательные учреждения высшего образования МЧС России в 2025 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
Изображение: пресс-служба Главного управления МЧС России по Псковской области
Абитуриенты могут ознакомиться со специальностями, которые можно получить на бюджетной основе в рамках очного обучения на базе Санкт-Петербургского университета государственной противопожарной службы МЧС России:
Курсанты получают все социальные гарантии, предусмотренные для сотрудников ФПС ГПС. Период обучения засчитывается в стаж службы в ФПС ГПС.
Для получения полной информации по вопросам поступления в Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России обращаться в отдел кадровой, воспитательной работы и профессионального обучения Главного управления МЧС России по Псковской области по адресу: