Общество

Старшеклассникам из Псковской области предлагают поступить в вуз МЧС

Идет набор кандидатов для поступления на бюджетной основе в образовательные учреждения высшего образования МЧС России в 2025 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Изображение: пресс-служба Главного управления МЧС России по Псковской области

Абитуриенты могут ознакомиться со специальностями, которые можно получить на бюджетной основе в рамках очного обучения на базе Санкт-Петербургского университета государственной противопожарной службы МЧС России:

Обучение по специальности «Пожарная безопасность». специалитет, очная форма обучения. Срок обучения – 5 лет. (Математика – профиль, русский язык, физика/химия). Обучение по специальности «Техносферная безопасность». Бакалавриат, очная форма обучения. Срок обучения – 4 года. (Математика – профиль, русский язык, физика/химия). Обучение по специальности «Правовое обеспечение национальной безопасности». Очная форма обучения. Срок обучения – 5 лет. (Обществознание, русский язык, история/информатика).

Курсанты получают все социальные гарантии, предусмотренные для сотрудников ФПС ГПС. Период обучения засчитывается в стаж службы в ФПС ГПС.

Для получения полной информации по вопросам поступления в Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России обращаться в отдел кадровой, воспитательной работы и профессионального обучения Главного управления МЧС России по Псковской области по адресу: