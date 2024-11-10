Общество

Три участника представят Псковскую область в финале конкурса «Моя страна — моя Россия»

Три жителя Псковской области представят регион в финале конкурса «Моя страна — моя Россия» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». Финалистам предстоит защитить свои проекты в дистанционном формате при участии экспертов конкурса. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

От Псковской области в финал вышли ученица кадетской школы Варвара Буханцева с проектом «Волшебный мир лоскутного шитья. Изготовление изделий в стиле "пэчворк" для военнослужащих и детей, пострадавших в результате СВО», ученица многопрофильного правового лицея №8 Анна Соловьева с проектом «Псковская область — Игры (Поиграйка)», специалист технической поддержки Яндекса Павел Волков с проектом «Сайт для проверки товарных знаков на уникальность с использованием нейросети».

В финал конкурса «Моя страна — моя Россия» всего прошли 300 сильнейших участников. Основная идея конкурса «Моя страна — моя Россия» — привлечение молодежи к решению острых вопросов социально-экономического развития российских регионов.

«Ежегодно к конкурсу "Моя страна — моя Россия" присоединяются новые участники, деятельные, инициативные молодые люди, в том числе из малых городов и сёл, со своими креативными идеями и желанием сделать свою малую родину, нашу страну ещё лучше. Определены имена финалистов XXI сезона — это 300 авторов лучших проектов из 74 регионов страны. Это и есть те молодые люди, которые не боятся мечтать и реализовывать свои идеи. Я искренне желаю им не останавливаться на достигнутом, верить в свои силы и продолжать творить, превращая свои самые смелые инициативы в реальность», — отметил первый заместитель генерального директора автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов.

Работы конкурсантов оценивали три тысячи экспертов из всех регионов страны. Экспертизе в проекте уделяется особое внимание — претенденты на участие в оценивании работ проходят тщательный отбор и образовательный модуль. Один проект проверяют не менее трёх экспертов, а в случае спорной оценки назначается дополнительная экспертиза. Для обеспечения наиболее объективной оценки экспертам запрещено оценивать работы участников из своего региона.

Авторы отобранных проектов будут защищать свои работы в дистанционном формате 23 — 24 ноября и 30 ноября — 1 декабря. Подведение итогов и торжественное награждение победителей конкурса «Моя страна — моя Россия» запланированы в рамках просветительского интенсива при поддержке центра знаний «Машук» в декабре.

Конкурс «Моя страна — моя Россия» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».