Общество

Осенью порядка 700 человек вышли на субботники в Пскове

Главa Пскова Борис Елкин подвёл итоги традиционного месячника чистоты, результатами он поделился в своем Telegram-канале.

Фотографии: Telegram-канал главы Пскова Бориса Елкина

В октябре несмотря на холод и дождь около 700 человек вышли на субботники. Совместными усилиями они очистили 21 территорию.

Градоначальник отметил, что даже после завершения месячника жители продолжают участвовать в уборках и обращаются в управление городского хозяйства. «Спасибо вам за неравнодушие!» — добавил Борис Елкин.