Общество

ПсковГУ не получит микрофоны из-за нарушений в составлении документации

Псковское УФАС России рассмотрело жалобу индивидуального предпринимателя на положение извещения о проведении запроса котировок в электронной форме на поставку микрофонов для Псковского государственного университета. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Федеральной антимонопольной службы России по Псковской области.

По мнению заявителя, в аукционной документации представлены недостоверные сведения, и описание объектов закупки составлено с нарушением действующего законодательства. Так, например, требования к товару в описании объектов закупки противоречат характеристикам товаров, а также отсутствуют на рынке два вида товаров от разных производителей, которые в соответствии с паспортом подходили бы под описание объектов закупки. В этом усматривается нарушение.

Комиссия Псковского УФАС России проанализировала информацию, размещенную в структурированном извещении, и установила, что структурированное описание объекта закупки и приложенный файл содержат разночтения, также комиссия отмечает, что довод заинтересованного лица о нарушениях закона о контрактной системе при обосновании начальной максимальной цены контракта не могут рассмотреть в связи с тем, что Псковское УФАС России не наделено полномочиями осуществлять контроль за соблюдением обоснования начальной максимальной цены контракта.

Комиссия Псковского УФАС России изучила документы, размещенные в составе закупки, пришла к выводу, что при формировании описания объекта закупки заказчик допустил нарушение положений части 3 статьи 7, части 2 статьи 8, пункта 1 части 1 статьи 33, части 6 статьи 23, части 1 статьи 33, пункта 5 статьи 42 закона о контрактной системе.

Псковскому государственному университету выдали предписание об устранении нарушений законодательства о контрактной системе, путем отмены всех протоколов, составленных в ходе определения поставщика и внесении изменений в извещение о проведении запроса котировок.