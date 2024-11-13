Общество

Суд обязал убрать несанкционированную свалку в Гдовском районе

Гдовский районный суд удовлетворил иск заместителя Псковского природоохранного межрайонного прокурора и обязал местные власти ликвидировать несанкционированную свалку в 2 километрах от села Ямм Гдовского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Во время проверки на неразграниченных землях были обнаружены отходы, включая дерево, строительные материалы и мусор. Площадь свалки составляет более 13 тысяч квадратных метров, а виновное лицо установить не удалось.

Суд постановил, что в течение 12 месяцев администрация Гдовского района и администрация Полновской волости обязаны: