Общество

Охранную организацию в Пскове наказали за неработающую пожарную сигнализацию в гостинице «Октябрьская»

Частная охранная организация «Профохрана Псков» привлечена к административной ответственности в виде штрафа в связи с тем, что не устранила нарушения обязательных требований пожарной безопасности гостиницы «Октябрьская». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Арбитражном суде Псковской области.

Согласно материалам дела, в гостинице «Октябрьская» прошла внеплановая проверка в связи с истечением срока исполнения предписания об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности. Услуги по техническому обслуживанию пожарной сигнализации в здании гостиницы «Октябрьская» оказывает ООО ЧОО «Профохрана Псков».

По итогу проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности, а именно в офисной части на втором этаже гостиницы неработоспособны автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуации. Учитывая данный факт, ГУ МЧС России по Псковской области обратилось в суд с заявлением о привлечении общества к административной ответственности.

12 ноября ООО ЧООО «Профохрана Псков» привлечено к административной ответственности, предусмотренной частью 4 статьи 14.1 КоАП РФ, назначено наказание в виде административного штрафа в размере 4 000 рублей.