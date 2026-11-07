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Врач рассказала, что бумажные носовые платки могут вызвать аллергию и микротравмы

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Бумажные носовые платки могут спровоцировать аллергические реакции и появление микротравм, заявила ведущий врач-терапевт цифровой клиники ВСК Марина Орехович. По ее словам, особенно уязвима слизистая носа во время насморка, когда она становится отечной и чувствительной к внешним воздействиям.

Изображение сгенерировано нейросетью

«Многие производители носовых платков используют переработанное сырье — макулатуру. Для очистки и отбеливания применяются агрессивные вещества: хлорная известь, отбеливатели, флуоресцентные агенты, промышленный тальк. Их следы остаются на платке и при контакте с воспаленной слизистой могут вызывать аллергию и раздражение. Вторая проблема — механическая. Бумага остается абразивом. При насморке слизистая отечна и чувствительна. Частое трение сухой бумагой оставляет микротравмы — «входные ворота» для бактерий. Поэтому кожа под носом краснеет, шелушится и болит», — пояснила Марина Орехович.

Эксперт также добавила, что в пропитке влажных салфеток часто присутствуют вредные для слизистой компоненты. По словам специалиста, иногда в нее входят спирты, которые пересушивают кожу и нарушают защитный барьер, пишет News.ru.

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