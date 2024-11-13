Общество

На сохранение лесов Псковской области потратили 480 миллионов рублей

С 2019 года на реализацию регионального проекта «Сохранение лесов» в Псковской области из федерального бюджета было выделено более 480 миллионов рублей. Об этом сообщил председатель областного комитета по природным ресурсам и экологии Виктор Мусатов на онлайн-брифинге, посвященном реализации национального проекта «Экология» в Псковской области.

Он напомнил, что в рамках нацпроекта комитет работает над реализацией двух ключевых проектов: «Сохранение лесов» и «Сохранение уникальных водных объектов». Что касается первого, был выполнен ряд мероприятий. В частности, велась закупка посадочных материалов и семян растений. В первые три года финансирование также направлялось на поддержку государственного учреждения «Питомник», занимающегося лесовосстановлением.

«С 2019 года по 2024 год шло обновление парка лесопожарной техники в нашем Противопожарном лесном центре. Приобретено 99 единиц техники, это позволило полностью укомплектовать техникой наши лесопожарные станции, на сегодняшний день они полностью соответствуют нормативам. Кроме того, мы увеличили количество этих станций, сейчас их 11», – поделился Виктор Мусатов. Он уточнил, что от данной работы напрямую зависит эффективность охраны лесных ресурсов.