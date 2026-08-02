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«Столица железнодорожников»: город Дно встретил сразу два праздника

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Город Дно встречает сразу два праздника: День города и День железнодорожника. В этом году основные торжества прошли в новом формате — главная концертная площадка разместилась перед РКЦ, а торговые ряды развернулись от улицы Ленина до футбольного поля стадиона «Локомотив». Об этом пишет депутат Псковской городской Думы по округу №3 Антон Мороз в Мах.

Фото здесь и далее: Антон Мороз / Мах

Программа ориентирована на разные возрастные группы. Вместе с главой Дновского муниципального округа Владимиром Цветковым, главным врачом Порховской межрайонной больницы Дмитрием Мельцером, жителями, Антон Мороз принял участие в праздничных мероприятиях, поприветствовал жителей города и всего округа.

День насыщен богатой культурно-развлекательной программой. Основной акцент организаторы сделали на чествование людей труда и активных жителей, состоялось торжественное шествие трудовых коллективов.

«Дно смело можно назвать столицей железнодорожников Псковской области. Но это не значит, что другие организации и предприятия не вносят свой вклад в развитие муниципалитета», — подчеркнул депутат.

По его словам, у города богатая и интересная история.

 

«Кто бы мог подумать, что небольшой поселок, возникший в 1897 году при железнодорожной станции, со временем станет крупным транспортным узлом, который знает вся страна. А ведь здесь, на этой земле, пересекаются судьбы и эпохи: от древних новгородских деревень Дно Большое и Донце Меньшое до легенд о царе и отречении. Но главная сила Дно — это, конечно, его люди. Трудолюбивые, открытые, с чувством юмора. Не зря же этот город знают далеко за пределами области! И сегодня, участвуя в празднике, я в очередной раз убедился: здесь живут настоящие патриоты своей малой Родины. С праздником, дновцы! Пусть ваш город растет и хорошеет, а в каждом доме царят мир, достаток и счастье», — резюмировал Антон Мороз.

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