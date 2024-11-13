Общество

Псковская область намерена обзавестись собственными теплицами для выращивания саженцев

В ближайшие годы в Псковской области планируют построить государственный тепличный комплекс для выращивания посадочного материала. Об этом сообщил председатель областного комитета по природным ресурсам и экологии Виктор Мусатов на онлайн-брифинге, посвященном реализации национального проекта «Экология» в Псковской области.

«Я удовлетворен проведенной работой, нацпроекты дали исключительный шанс по многим направлениям. В 2025 году нацпроект "Экология" трансформируется в "Экологическое благополучие". Мы плотно работаем с Федеральным агентством лесного хозяйства, Федеральным агентством водных ресурсов водных ресурсов, и понимаем наши перспективы», - рассказал Виктор Мусатов.

Предполагается, что в 2025 году работа будет сконцентрирована на лесовосстановлении. Уже с 2026 года регион ждет новая интересная тема по нацпроекту: с Рослесхозом достигнуты предварительные договорённости о выделении средств на строительство тепличного комплекса для выращивания посадочного материала закрытой корневой системы. Объект будет в ведении подведомственного комитету учреждения.

Такие теплицы есть у бизнеса, но область должна гарантированно иметь свой посадочный материал, подчеркнул Виктор Мусатов. В настоящее время, по его словам, изучается опыт других регионов, реализовавших подобные проекты за бюджетные средства.

По проекту «Сохранение уникальных водных объектов» тоже есть перспективы, Федеральным агентством водных ресурсов уже одобрены работы по расчистке реки Великой в Опочке.