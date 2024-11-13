Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Готовим сами: семейные завтраки
Господин Рейтингомер
Покажите нам корову!
Розыгрыш предпоказ «Великая»
«Гельдт»: гостевые комнаты
Реплика Губернаторопад-2024
Кружки и секции для детей
чистый русский
Гонки по вертикали
Дело табак
ИНФОГРАФИКА Цена к цене
За мусор надо платить
«Легкая кухня»: творожная запеканка
«Истфакт» Ленин в Пскове
литературные премии
Диванное трамповедение
 
 
 
ещё Общество 13.11.2024 08:000 «Читающий карандаш» появился в библиотечном фонде Пскова 13.11.2024 18:190 Житель Бежаницкого района погасил долг по кредиту, чтобы выехать за границу 13.11.2024 17:590 Псковичи отдают предпочтение горячему питанию 13.11.2024 17:570 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 13 ноября 13.11.2024 17:480 Псковская область намерена обзавестись собственными теплицами для выращивания саженцев 13.11.2024 17:350 Об особенностях расчистки Псковы и Чудского озера рассказал Виктор Мусатов
 
 
 
Самое популярное 11.11.2024 13:415 Пьяная женщина устроила массовое ДТП в Пскове 07.11.2024 10:275 Суд обязал снести киоски на улице Яна Фабрициуса в Пскове 12.11.2024 11:000 Мошенники придумали новые схемы для взлома аккаунтов на госсервисах 12.11.2024 11:290 «Великолукский мясокомбинат» проверят прокуратура и Роспотребнадзор 07.11.2024 11:101 Момент ДТП на улице Коммунальной в Пскове попал на видео
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Псковская область намерена обзавестись собственными теплицами для выращивания саженцев

13.11.2024 17:48|ПсковКомментариев: 0

В ближайшие годы в Псковской области планируют построить государственный тепличный комплекс для выращивания посадочного материала. Об этом сообщил председатель областного комитета по природным ресурсам и экологии Виктор Мусатов на онлайн-брифинге, посвященном реализации национального проекта «Экология» в Псковской области.

«Я удовлетворен проведенной работой, нацпроекты дали исключительный шанс по многим направлениям. В 2025 году нацпроект "Экология" трансформируется в "Экологическое благополучие". Мы плотно работаем с Федеральным агентством лесного хозяйства, Федеральным агентством водных ресурсов водных ресурсов, и понимаем наши перспективы», - рассказал Виктор Мусатов. 

Предполагается, что в 2025 году работа будет сконцентрирована на лесовосстановлении. Уже с 2026 года регион ждет новая интересная тема по нацпроекту: с Рослесхозом достигнуты предварительные договорённости о выделении средств на строительство тепличного комплекса для выращивания посадочного материала закрытой корневой системы. Объект будет в ведении подведомственного комитету учреждения.

Такие теплицы есть у бизнеса, но область должна гарантированно иметь свой посадочный материал, подчеркнул Виктор Мусатов. В настоящее время, по его словам, изучается опыт других регионов, реализовавших подобные проекты за бюджетные средства.
По проекту «Сохранение уникальных водных объектов» тоже есть перспективы, Федеральным агентством водных ресурсов уже одобрены работы по расчистке реки Великой в Опочке.

Пресс-портрет
Мусатов Виктор Юрьевич
Теги: #теплица
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Ждете ли вы изменений в жизни россиян после избрания Трампа?
В опросе приняло участие 156 человек
13.11.2024, 18:260 Водитель сбил лося в Островском районе 13.11.2024, 18:240 Болота и трубопереходы исследуют в поисках пропавшего подростка в Великих Луках 13.11.2024, 18:210 Круглый стол на радио «ПЛН ФМ»: А у вас в квартире газ? ВИДЕО 13.11.2024, 18:190 Житель Бежаницкого района погасил долг по кредиту, чтобы выехать за границу
13.11.2024, 18:160 В Псковской области обновили 37 км гравийных дорог 13.11.2024, 18:140 «Армрестлинг»: Андрей Анисимов Vs Антон Минаков. ВИДЕО 13.11.2024, 18:130 Канавы расчистят в Дедовичах по требованию суда 13.11.2024, 18:100 В Пскове завершилась спартакиада «Твой выбор» по мини-футболу
13.11.2024, 18:070 В российском городе ребенок упал в открытый люк 13.11.2024, 17:590 Псковичи отдают предпочтение горячему питанию 13.11.2024, 17:570 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 13 ноября 13.11.2024, 17:480 Псковская область намерена обзавестись собственными теплицами для выращивания саженцев
13.11.2024, 17:460 Цена порции «селёдки под шубой» за год выросла более чем на 12% 13.11.2024, 17:380 «Единая Россия» презентовала свою работу псковским старшеклассникам 13.11.2024, 17:350 Об особенностях расчистки Псковы и Чудского озера рассказал Виктор Мусатов 13.11.2024, 17:310 Проезд к онкодиспансеру в Пскове закроют для ремонта 14 ноября
13.11.2024, 17:240 Отравившийся пропаном подросток в Островском районе скончался до приезда скорой помощи 13.11.2024, 17:100 Игорь Дитрих проведет в Пскове прием граждан к Международному дню слепых 13.11.2024, 17:040 На сохранение лесов Псковской области потратили 480 миллионов рублей 13.11.2024, 17:000 День правовой помощи детям состоится в Псковской области
13.11.2024, 16:540 Около 70 домов подключили к газу в Локнянском округе за 2024 год 13.11.2024, 16:520 Леса Псковской области восстанавливают ценными хвойными породами 13.11.2024, 16:460 Великолучанин отправится в тюрьму за разбой и грабеж в отделениях Почты России 13.11.2024, 16:410 Псковские криминалисты будут работать в Великих Луках до завершения поисков подростка
13.11.2024, 16:370 Виктор Мусатов: Псковская область полностью укомплектовала лесопожарные станции благодаря нацпроекту 13.11.2024, 16:300 Заведующую образовательным учреждением в Пскове обвиняют в мошенничестве 13.11.2024, 16:200 Кабмин утвердил размеры единоразовых выплат раненым участникам СВО 13.11.2024, 16:070 Великолукский район в следующем году станет муниципальным округом
13.11.2024, 15:593 Осторожно, для детей мигрантов двери школы закрываются 13.11.2024, 15:550 Сбивший пенсионерку в Пскове водитель отказался от проверки на алкоголь 13.11.2024, 15:520 Самую сложную проблему в лесном хозяйстве назвал Виктор Мусатов 13.11.2024, 15:500 Псковский губернатор призвал усилить информирование о возможности проверить здоровье
13.11.2024, 15:390 Антон Дымов: Мы слышим критику о нарушенном благоустройстве и работаем с этим 13.11.2024, 15:350 Псковский студент примет участие в Дубайском оперном балу в ОАЭ 13.11.2024, 15:230 Зубр: сила, выдержка и мощь 13.11.2024, 15:190 С сентября в псковскую инфекционку поступило почти 1000 пациентов с пневмонией
13.11.2024, 15:110 Нужно работать с теми, кто не платит — Антон Минаков о должниках за капремонт 13.11.2024, 14:580 Начинается видеотрансляция онлайн-брифинга о реализации нацпроекта «Экология» в регионе 13.11.2024, 14:540 Более 700 млн рублей долгов за капремонт накопили псковичи с 2015 года 13.11.2024, 14:490 Охранную организацию в Пскове наказали за неработающую пожарную сигнализацию в гостинице «Октябрьская»
13.11.2024, 14:380 Две автомашины столкнулись в Пскове на площади Победы. ВИДЕО 13.11.2024, 14:300 Парламентские часы по теме газификации планируют провести в районах Псковской области 13.11.2024, 14:200 Экономически обоснованный размер взноса назвали в фонде капремонта Псковской области 13.11.2024, 14:120 К программе «Безопасный город» в Псковской области могут подключить видеоаналитику
13.11.2024, 14:050 Для полной газификации Пыталово нужно переход через железную дорогу – Вера Кондратьева 13.11.2024, 14:020 Мусорный полигон в Порхове планируют закрыть в 2025 году 13.11.2024, 13:510 Глава Порховского муниципального округа Юрий Семёнов принёс присягу 13.11.2024, 13:470 Коптеры и квадроциклы используют для поиска пропавшего в Великих Луках юноши
13.11.2024, 13:360 Прокуратура контролирует установление обстоятельств гибели подростка в Островском районе 13.11.2024, 13:350 Наталья Федорова: У нас есть перспективы выйти на газификацию объектов социальной сферы 13.11.2024, 13:340 Неделя профориентации проходит в молодёжном центре Пскова 13.11.2024, 13:320 Около 200 км газопроводов построили в Псковской области за 10 месяцев
13.11.2024, 13:250 Суд обязал убрать несанкционированную свалку в Гдовском районе 13.11.2024, 13:200 Больше 14,5 тысячи детей из Псковской области отдохнули в ходе оздоровительной кампании этого года 13.11.2024, 13:120 Михаил Ведерников и Александр Котов выступили в поддержку преобразования всех оставшихся районов в округа 13.11.2024, 13:040 Начинается видеотрансляция круглого стола: А у вас в квартире газ?
13.11.2024, 13:010 Эксперты поделились секретами ухода за кофемашиной 13.11.2024, 12:530 Выставку «Пушкинские музеи России» передал в музей белорусской школы директор «Михайловского» 13.11.2024, 12:380 Прокуратура Великих Лук проверяет обстоятельства падения строительного крана на забор детсада 13.11.2024, 12:360 Возбуждено уголовное дело по факту разрушения зоны отдыха в Великих Луках
13.11.2024, 12:290 Грузовик столкнулся с легковой автомашиной в Пскове на Рижском проспекте 13.11.2024, 12:280 Исследователи РАН изучат смерчи в Псковской области 13.11.2024, 12:170 Выставка «Постижение времени. Далёкое-близкое» откроется в Печорах 13.11.2024, 12:080 Концерт Наташи Королевой в Пскове перенесен из-за допроса в суде по делу об убийстве Игоря Талькова
13.11.2024, 12:060 Начинается видеотрансляция программы «Армрестлинг»: Андрей Анисимов Vs Антон Минаков 13.11.2024, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 13 ноября 13.11.2024, 12:010 Стала известна причина гибели пропавшего в Палкино мужчины 13.11.2024, 11:570 В РФ к 2030 году модернизируют около 300 центров карьеры при вузах
13.11.2024, 11:500 Подросток погиб в результате отравления пропаном в Островском районе 13.11.2024, 11:450 Пропавшая мать четырех детей была найдена в Великих Луках в гостях у знакомых 13.11.2024, 11:400 Ход реализации нацпроекта «Экология» в Псковской области в 2024 году обсудят в пресс-центре ПЛН 13.11.2024, 11:370 До +7 градусов и мокрый снег прогнозируют в Псковской области 14 ноября
13.11.2024, 11:290 Более 2750 случаев ОРВИ выявили в Псковской области за неделю 13.11.2024, 11:270 Бывшему сотруднику детсада в Пскове помогли получить компенсацию 13.11.2024, 11:090 Фрагмент деревянной линии канализации обнаружили на улице Некрасова в Пскове 13.11.2024, 11:060 Круглый стол на радио «ПЛН ФМ»: А у вас в квартире газ?
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru