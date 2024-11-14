Общество

65% псковичей приходилось ходить на работу во время болезни – опрос

В 7 из 10 компаний доплаты сверх выплат по листкам временной нетрудоспособности не производятся. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по итогу опроса, в котором приняли участие представители компаний и экономически активные горожане из Пскова.

В Минтруде сообщили, что максимальный размер выплаты по больничному за один день в следующем году увеличат до 5,7 тысячи рублей (сейчас он составляет 4 тысячи). В 7 из 10 компаний доплаты сверх выплат по листкам временной нетрудоспособности не практикуются.

До среднего заработка доплачивают в 3% компаний, еще по 6% предприятий — до оклада или до фактического заработка.

В 1 из 10 компаний решение о дополнительных выплатах принимается в индивидуальном порядке.

65% работающих заявляют, что ходят на работу, будучи больными. Для псковичей в возрасте до 34 лет более характерно работать с недомоганием, чем для тех, кто старше (71% против 59% среди тех, кому более 45 лет). Значительно чаще идут на работу, несмотря на болезнь, те, кто зарабатывает меньше (80% зарабатывающих до 50 тысяч рублей против 55% опрошенных с доходом более 100 тысяч рублей). Судя по комментариям, псковичи с зарплатой выше среднего чаще договариваются с работодателем о возможности на время болезни работать из дома, потому что брать больничный лист им невыгодно.