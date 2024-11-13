Общество

Посты скорой помощи обновляют в Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников совместно с председателем комитета по здравоохранению Мариной Гаращенко обсудил обновление постов скорой медицинской помощи. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: губернатор Псковской области Михаил Ведерников / Telegram

С 2022 года в регионе реализуется программа по строительству таких постов. Из запланированных 10 объектов уже введены в эксплуатацию 4 - в Новосокольническом, Псковском и Палкинском районах, а также в Локнянском муниципальном округе.

Ведётся строительство ещё 2 постов скорой помощи в посёлке Идрица Себежского района и в Стругокрасненском округе.

В следующем году планируется построить посты в Пушкиногорском районе и Красногородском округе.

Для строительства зданий в Островском и Пустошкинском районах сейчас ведётся работа над проектно-сметной документацией. А в Гдовском районе, Печорском и Пыталовском округах строительство постов ведется по федеральной программе развития приграничных территорий.

Помимо этого, в Порховском округе и Гдовском районе реализуется капитальный ремонт постов скорой.

Ранее сообщалось, что Госавтоинспекция Псковской области предлагает организовать два дополнительных пункта медицинской помощи на федеральной трассе Р-23.