Общество

Псковский губернатор подписал постановление о выплатах педагогам за стобалльников

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал постановление о единовременных государственных пособиях педагогическим работникам государственных образовательных организаций Псковской области и муниципальных образовательных организаций. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

Уже с этого года в регионе вводится новая выплата педагогам, подготовившим победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников и стобалльников по ЕГЭ (50 тысяч рублей за каждого).

В постановлении прописаны размер, условия и порядок назначения выплат.