Общество

Батарейки на утилизацию снова собирают в молодёжном центре Пскова

Продолжается акция «Спаси природу», организованная волонтёрами Псковского городского молодёжного центра. Все желающие могут присоединиться к важной инициативе и сдать отработанные батарейки для правильной утилизации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в молодежном центре.

Фото: Псковский городской молодежный центр

Место сбора находится по адресу: город Псков, улица Максима Горького, 15. Приём батареек проводится ежедневно с 10:00 до 17:00.

«Акция продлится до 15 ноября включительно. Участие в ней – важный вклад в сохранение природных ресурсов и улучшение экологической обстановки региона», – отмечают организаторы.

Рекомендуется упаковывать батарейки в герметичные пакеты или небольшие пластиковые контейнеры для безопасной транспортировки.

Важно отметить, что каждая сданная батарейка способствует предотвращению загрязнения почвы и воды опасными химическими веществами, а также позволяет повторно использовать содержащиеся в них ценные компоненты, отметили активисты.