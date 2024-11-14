Общество

«Вычислить предателя на военном трибунале в Нюрнберге» предложат на квесте в Пскове

В псковском центре подготовки международного волонтерского корпуса 80-летия Победы проведут исторический квест «Вторая Мировая. Эпилог». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по молодежной политике Псковской области.

Изображение: комитет по молодежной политике Псковской области

Сценарий квеста основан на событиях, происходивших в Нюрнберге во время военного трибунала. Командам из 5 человек будет необходимо вычислить предателя и предотвратить диверсию.

Чтобы принять участие, нужно зарегистрироваться по ссылке.

Квест пройдет 18 ноября в 16:00 в центре подготовки волонтеров Победы по адресу: Псков, улица Конная, дом 2.