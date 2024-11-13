Общество

Маткапитал для взрослых

Тратить материнский капитал на лечение детей и родителей предлагают на федеральном уровне. Со стороны это выглядит как попытка потратить деньги хоть на что-нибудь, если на жилье уже не получается. Пока что инициатива вызывает множество тревог, главная из которых связана с возможностями для обнала через коммерческие клиники. В частности, резко против выступает региональный уполномоченный по правам человека, предлагающий нетривиальный способ вернуть маткапиталу его главную функцию помощи в улучшении жилищных условий. В вопросе разбиралась обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера.

Долго и бесплатно или быстро, но за деньги

Несколько дней назад пскович Евгений перенес успешную операцию по удалению сразу двух межпозвоночных грыж. Заболевание, можно сказать, профессиональное. Мужчина работает водителем-экспедитором, то есть или находится за рулем, или выгружает из кузова тяжести. Однако когда ребром встал вопрос лечения, не менее остро встал и другой вопрос — скорости восстановления. В семье растет сын-дошкольник, длительный больничный сильно снизил бы доход основного кормильца.

Государственная медицина внутри региона смогла предложить только открытую операцию с хирургическим вмешательством через разрез. В этом случае восстановление заняло бы от трех до шести месяцев. Позволить себе столь длительный «отдых» мужчина не смог. Есть и другой вариант. Региону выделяют квоту на оперирование подобных случаев в Санкт-Петербурге малоинвазивным способом, то есть через прокол, что сильно сокращает восстановительный период. Евгений планировал получить квоту, для этого начал наблюдаться в поликлинике, там направление готовы выдать только после того, как набежит определенный «стаж». Правда, через некоторое время карточку пациента потеряли, время наблюдения начали отсчитывать заново.

А Евгению тянуть дальше с операцией было некуда: боли усилились, мешали жить и работать. Нужно было ложиться на хирургический стол, и делать это срочно. Пришлось обращаться в частный медцентр. Операцию сделали за два часа и 89 тысяч рублей, да еще анализов перед ней мужчина сдал почти на 5 тысяч. Деньги для семьи серьезные, но другого выхода не было. Уже через сутки после вмешательства Евгения выписали, сейчас он проходит восстановление, по заверениям врачей, оно продлится не более трех недель.

Случай Евгения не уникальный в том смысле, что государство готово было его вылечить по ОМС, но с нюансами и задержкой, а у частника все вышло проще и быстрее, но за деньги. А еще его случай крайне показательный, чтобы рассмотреть прозвучавшую в стенах Госдумы инициативу по разрешению россиянам тратить маткапитал на лечение и понять, как это предложение соотносится с реальностью.

Вопросов больше

На этой неделе из Госдумы поступило предложение расширить использование маткапитала, разрешив тратить его на лечение как детей, так и родителей.

Материнский капитал существует в России с 2007 года. Первоначально его выдавали один раз на второго или последующего ребенка в размере 250 тысяч рублей, потратить которые можно было на улучшение жилищных условий, образование любого из детей или отложить на пенсию матери. С 2020 года его выдают на первого ребенка, немного увеличивая с появлением второго. Сегодня размер маткапитала составляет 630 400 рублей на первого ребенка и 833 000 на второго. К первоначальным возможностям по тратам добавлено приобретение товаров и услуг для социальной адаптации детей-инвалидов. Также в Псковской области существует собственный региональный маткапитал в размере 100 тысяч рублей. Он выдается при появлении в семье третьего ребенка. Потратить его можно на то же, что и федеральный сертификат, за исключением пенсии матери.

Накануне заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой о расширении возможностей по использованию маткапитала. Он предлагает добавить в перечень лечение детей и родителей.

«Расширение использования маткапитала на лечение не только ребенка, но и его родителей позволит значительно повысить доступность медицинских услуг и снизить финансовую нагрузку на семью. Кроме того, здоровые родители могут лучше заботиться о своем ребенке, что позитивно сказывается на его эмоциональном и физическом состоянии», - сказано в обращении.

Если инициатива получит одобрение, потратить маткапитал можно будет, в том числе, в частных медцентрах (как уже сейчас в частных детсадах и вузах). Правда, есть одна деталь: предполагается, что израсходовать средства можно будет только на те услуги, какие не оказывают бесплатно по системе ОМС. Перечень одобренных процедур должен будет составить Минздрав. Но вопросов пока все равно много. В частности, каков будет механизм одобрения траты средств? В государственной клинике будет собираться консилиум, чтобы разрешить пациенту лечиться в коммерческой? Кто будет контролировать, чтобы коммерсанты не раздували чек, проводя ненужные процедуры? Как быть в случаях, вроде уже упомянутой грыжи? Ее-то как раз по ОМС лечат, а значит при острой необходимости маткапиталом такую операцию оплатить будет невозможно.

Финансовая дыра

Многодетная мать из Пскова Елена Новикова относится к инициативе с одобрением. Но сомневается, что она сможет стать серьезной мерой поддержки – как раз из-за всплывающих нюансов.

«Я считаю, это разумное предложение, в интересах детей, даже если мы говорим о лечении родителей: им нужны рядом живые и здоровые взрослые. Но удручают подводные камни при неплохих мерах поддержки в нашей стране, - делится женщина своим видением ситуации. - Не раз слышала, что квартиру, приобретенную с маткапиталом, невозможно продать. Я понимаю, что это сделано якобы для защиты интересов детей, но на деле нормальные семьи сталкиваются с лишними трудностями, а маргиналы все равно находят способы обнала. Не вышло бы то же самое с лечением».

Свой маткапитал Елена потратила на первоначальный взнос в ипотеку. Она отмечает, что сегодня суммы сертификата на это уже не хватило бы, цены на жилье взлетели, а семье даже с одним ребенком нужна минимум двушка.

Об этом же говорит уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов. Он делает акцент на том, что маткапитал утратил свою главную функцию помощи семье с решением жилищных проблем.

«Государство должно задуматься, как вернуть маткапиталу предназначение, ради которого он был введен, - считает омбудсмен. - С каждым днем сумма становится все более и более символической. Но это не значит, что нужно выдумывать, на что ее можно было бы потратить, раз нельзя на главное. Потребностей у семьи всегда много, например, приобретение автомобиля, такое предложение мы тоже слышали. Однако самой важной причиной, почему семьи не торопятся заводить детей, является нерешенный жилищный вопрос».

У Дмитрия Шахова есть предложение, как с решением этого вопроса мог бы помочь маткапитал даже при его текущем размере. Он полагает, что необходимо разрешить матерям под контролем государства размещать средства капитала на вкладах. Проценты по депозитам в последнее время серьезно выросли из-за подъема ключевой ставки, а вклады до 1,4 млн рублей застрахованы государством. В этих условиях маткапитал выглядит, как чемодан без ручки: потратить не на что, предпринять усилия для увеличения невозможно. По замыслу Дмитрия Шахова при размещении на вкладах основная сумма маткапитала осталась бы в неприкосновенности, а проценты семья могла бы тратить по своему усмотрению, в том числе, копить на ипотеку или закрывать другие нужды без излишней зарегулированности.

Предложенное в Госдуме расширение использование маткапитала, действительно, выглядит, как поиск дыр, которые можно было бы заткнуть обесценивающимся сертификатом. При этом жилищный вопрос все еще портит жизнь россиян, особенно после сворачивания программы льготной ипотеки на новостройки и перехода семейной ипотеки в мерцательный режим. Кажется, маткапитал остался едва ли не единственным реальным подспорьем в покупке жилья. Если увеличится число способов потратить сертификат, в обществе это может быть воспринято как однозначный сигнал: дальше сами.

Юлия Магера