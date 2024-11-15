Общество

Выездную диспансеризацию проведут в пушкиногорских деревнях Велье и Исса

Диспансеризация населения в Пушкиногорском районе с участием специалистов из Островской межрайонной больницы пройдет 25 и 27 ноября, об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в больнице.

Фото: Островская межрайонная больница

В Пушкиногорском районе запланированы выезды с целью проведения диспансеризации населения, которые состоятся в ноябре. Даты и места проведения диспансеризации следующие: 25 ноября – деревня Велье и 27 ноября – деревня Исса.

Все обследования будут проводиться на ФАПе, где в эти дни будут работать высококвалифицированные специалисты из Островской межрайонной больницы в составе команды – терапевт, акушерка и медицинская сестра, из филиала «Опочецкий» рентгенлаборант, а также фельдшер филиала «Пушкиногорский». «Это позволит гарантировать высокий уровень медицинской помощи и профессионализм», - пояснила в больнице.

В рамках диспансеризации жители смогут пройти:

Общее медицинское обследование терапевтом, которое включает в себя оценку состояния здоровья;

Лабораторные анализы (кровь, проверка уровня сахара в крови и холестерина);

Пройти флюрографию, маммографию и ЭКГ;

Получить консультацию по состоянию здоровья.

Контактный телефон для записи и получения дополнительной информации: 8(81146)2-13-61. Пройти диспансеризацию могут все желающие в возрасте старше 18 лет. При себе необходимо иметь полис.

Кроме того, жители будут иметь возможность задать вопросы специалистам и получить консультации по вопросам сохранения здоровья и профилактики заболеваний.

«Участие в диспансеризации — это отличный способ позаботиться о своем здоровье и здоровье своей семьи. Если вам нужна дополнительная информация или какие-либо уточнения, дайте знать!» - заключили в больнице.