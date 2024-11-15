Общество

Стихи Барто, кулинарный мастер-класс и страшные истории: Fjord Plaza проводит развлекательные мероприятия

Массовые мероприятия для взрослых и детей прошли в торгово-досуговом центре Fjord Plaza в Псковском районе на выходных. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации торгового центра.

Фото здесь и далее: Fjord Plaza

В фойе кинотеатра актеры театра драмы Александр Овчаренко и Максим Плеханов в новом формате читали детям «Страшные детские истории».

«Лавка купца Лапина» провела мастер-класс для детей и взрослых. Они пробовали своими руками сделать открытку в технике эстампа. На мастер-классе посетители смогли узнать об основных техниках эстампа, познакомиться с глубокой гравюрой на картоне. Каждый участник смог своими руками сделать понравившуюся гравюру и забрать ее с собой.

В отделе «Книжица - территория книг» прошло заседание детского клуба «Читай-болтай» в новом формате: флешмоб «Читаем стихи Агнии Барто» для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Также в «Книжице» шили мягкие игрушки с Elizabeth toys.

Дети посетили «Веселый балаганчик», научились составлять рифмы и даже сами написали стихотворение для Агнии Барто, выбрали любимую игрушку из стихов поэтессы, почитали стихи «ее голосом», приняли участие в супер-викторине.

В ресторане «Пхали-Хинкали» в сопровождении аниматоров прошел мастер-класс для детей по приготовлению хачапури по-гурийски с сыром и ветчиной.

Также можно было весело провести время в клубе Kids Mall и посмотреть новинки кинофильмов в Silver Cinema.

«Каждые выходные вы можете интересно провести в ТДЦ Fjord Plaza не только совершая покупки, но и получить удовольствие от участия в мероприятиях! В ноябре вас ждет выступление шоу-дуэта Бриз, анимационная программа для детей и сюрпризы от Jolly Kids, у вас появиться возможность принять участие во всероссийской акция "Друзья наши меньшие", приготовить своими руками блюдо грузинской кухни в "Пхали-Хинкали", сшить новогоднюю игрушку в "Книжице", освоить роспись по прянику вместе с "Лавка купца Лапина"», - отметили в администрации Fjord Plaza.