Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Готовим сами: семейные завтраки
читатели, писатели и графоманы в провинции
Господин Рейтингомер
Розыгрыш предпоказ «Великая»
«Гельдт»: гостевые комнаты
Покажите нам корову!
«Истфакт» Ленин в Пскове
Реплика Губернаторопад-2024
За мусор надо платить
Третий этап Муниципальная реформа
Кружки и секции для детей
«Легкая кухня»: творожная запеканка
Дело табак
чистый русский
литературные премии
Диванное трамповедение
 
 
 
ещё Общество 15.11.2024 09:400 Затишье перед бурей? 15.11.2024 16:070 До +10 градусов прогнозируют в Псковской области 16 ноября 15.11.2024 16:060 На пути к цифровому будущему: правительство Карелии и Сбер определили приоритетные направления для внедрения AI 15.11.2024 16:000 Более чем 150 семьям помогает центр лечебной педагогики в Псковской области 15.11.2024 15:010 Стихи Барто, кулинарный мастер-класс и страшные истории: Fjord Plaza проводит развлекательные мероприятия 15.11.2024 14:490 «Потягнем за Отечество!»
 
 
 
Самое популярное 11.11.2024 13:415 Пьяная женщина устроила массовое ДТП в Пскове 12.11.2024 11:290 «Великолукский мясокомбинат» проверят прокуратура и Роспотребнадзор 12.11.2024 11:000 Мошенники придумали новые схемы для взлома аккаунтов на госсервисах 12.11.2024 23:280 Мать четверых детей пропала в Пскове 14.11.2024 15:240 Опубликовано видео смертельного наезда экс-подполковника на двух подростков в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

«Потягнем за Отечество!»

15.11.2024 14:49|ПсковКомментариев: 0

В Пскове состоялся показ нескольких фильмов проекта «Истфакт» во время видеолектория «Потягнем за Отечество!». Традицию публичных лекций о защитниках родной земли заложил губернатор Михаил Ведерников. Новая встреча была организована региональным отделением Российского военно-исторического общества. Его руководитель, депутат Госдумы Александр Борисов рассказал о деятельности организации, в том числе, по противостоянию попыткам фальсифицировать историю. Обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера узнала, чем зрителей удивили авторы цикла просветительских программ о славных страницах истории псковской земли, снятого при содействии РВИО.

 

Не сломить

«Потягнем за Отечество!» – три слова, особенно дорогих сердцу каждого псковича. Так говорил прославленный князь Довмонт, собирая дружину на защиту псковской земли. Эти слова стали девизом Псковской области, нанесенным на ее герб, разработанный по инициативе губернатора Михаила Ведерникова и утвержденный шесть лет назад. В наши дни фраза дала название большой образовательной программы, напоминающей современным псковичам о славных страницах истории.

Начало традиции положил Михаил Ведерников, когда 8 октября провел встречу со студентами и представителями патриотических организаций и лично прочитал лекцию о ратной славе псковской земли. Первый опыт оказался настолько успешным, что было решено сделать встречи традиционными. Так что и на этот раз уровень патриотизма в БКЗ областной филармонии был выкручен на полную мощность.

«Слушала ту лекцию с гордостью за наших земляков. Очень познавательно, - делится впечатлениями Анна Ефимова из отряда содействия обороне и безопасности «Дружина». - Все про нашу Псковщину, про нашу ратную силу и мощь. Мы всегда были на страже границ государства, и стоим теперь».

Вместе с Анной в БКЗ собрались ее товарищи по отряду со всего региона. От дружины князя Довмонта к современной «Дружине» – наследие предков находится в надежных руках.

«Вступить в отряд меня подвигло личное отношение к тому, что происходит сегодня. Это моя возможность как-то пригодиться, - говорит Константин Павлов из Куньи. - Мы отстаиваем русский мир, как те предки, кто жил до нас на нашей земле. Такие сборы особенно ценны для молодежи, это закваска на пятьдесят лет вперед».

Действительно, в зале можно было увидеть не только состоявшихся защитников Отечества, с гордостью сверкающих звездами на погонах, и боевыми наградами но и школьников, студентов – тех, чьи установки на всю жизнь только формируются. Отдельное внимание обращали на себя солдаты-срочники. Приехавшие из разных уголков страны и надевшие в Пскове голубые береты десантников, они могли в этот вечер познакомиться с невероятными историями тех, кто до них стоял на страже отчизны.

В зале было несколько особых гостей. Таких, как лейтенант Никита Ясаков, командир штурмовой роты 1-го батальона 104-го полка 76-ой гвардейской дивизии ВДВ. Он с первых дней сражался в зоне проведения спецоперации. Дважды был ранен. Второе ранение получил год назад, выполняя задачу под населенным пунктом Работино в Запорожье.

«Перед нами была поставлена задача сдерживать противника, не дать ему прорваться на Новопрокоповку, - рассказывает лейтенант Ясаков. - С вечера 18-го сентября мы зашли на позиции, приступили к выполнению задачи. С 25-го противник пошел в массированное наступление».

В ходе огневого контакта Никита получил шесть огнестрельных ранений, семьдесят осколочных и минно-взрывное, при котором потерял ногу. Последний год он провел в госпитале. За выполнение той задачи награжден третьим орденом Мужества. Также Никита Ясаков награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 1 степени, медалями Суворова, Жукова, «За отвагу», «За спасение погибавших». Сейчас боец занимается своим мебельным производством, а в «Дружине» является инструктором по боевой подготовке. Наградами своими не кичится, на лекторий пришел в простом камуфляже. Именно пришел, помогая себе костылями. Воистину, русского солдата не сломить, не победить.

Сегодня, как вчера

Нынешнюю встречу, по поручению главы региона, организовало региональное отделение Российского военно-исторического общества. При его содействии Псковская Лента Новостей с 2021 года снимает цикл познавательных видеопрограмм «Истфакт». Выпуски посвящены историческим событиям, личностям и важнейшим объектам историко-культурного наследия Псковщины. В доступной и интересной форме авторы проекта доносят до зрителей информацию об истории региона.

Перед началом показа в качестве председателя попечительского совета реготделения РВИО Михаил Ведерников приветствовал собравшихся с видеоэкрана.

«Часто говорят, что герои живы памятью потомков. Эта фраза подчеркивает наш долг перед теми, кто дал нам возможность жить в сильной, богатой и независимой стране, - сказал глава региона в своем обращении. - Важно помнить и то, что память о героических предках объединяет всех нас, позволяет увидеть ценность в обыденном, осознать ответственность за переданное нам наследие. Эти знания помогают нам стать ближе к лучшим из лучших, перенять их принципы и ценности, стать частью и продолжением их истории. Вы увидите уникальные кадры. Желаю вам найти в этих историях свое вдохновение. Как сказал наш президент: "Народ без памяти не имеет будущего". А у нас оно точно есть».

Председатель реготделения РВИО, депутат Госдумы Александр Борисов выразил собравшимся признательность за интерес к деятельности общества. Она обширна и разнообразна. Только за последнее время в Псковской области при непосредственном участии РВИО появились памятник Александру Невскому и дружине в Самолве, мемориал «Знамя Победы» в Идрице, мемориальные доски и бюсты героям Советского Союза, оказана поддержка в проведении фестивалей военно-исторической реконструкции «Ледовое побоище», «Исаборг», «Железный град», «Псково-Островская наступательная операция», праздники «Довмонт Псковский» и «Воевода Шуйский», выставка в Псковском музее «Герои с вечно русским сердцем» о преемственности подвига. Члены общества активно противостоят попыткам фальсифицировать историю, с фактами в руках разбивают чужеродные лживые аргументы.

«В последние годы мы фиксируем все чаще попытки пересмотреть историю, вклад России в борьбу с нацизмом. Достоверные факты и события замалчиваются, намеренно искажаются, неверно интерпретируются, - отметил Александр Борисов. - Это приводит к неправильному пониманию предпосылок текущего положения вещей в мире, основ и мотивов, которые формировали настоящий исторический момент. Именно поэтому мы считаем проект «Истфакт», одним из самых главных в работе реготделения РВИО и намерены продолжить его реализацию. Мы хотим показать объективную картину истории нашей Родины, рассказать о героях былых времен, имена которых служат синонимами мужества, самопожертвования, ответственного отношения к будущему страны и любви к общему Отечеству».

РВИО поддерживает еще два медийных проекта. Увидели свет уже по 20 выпусков «Летописи воинской славы Псковской земли» и «Легенд Псковщины». А «Истфакта» снято уже 30 программ, большинство – по военно-исторической тематике. Конечно, показать все за один вечер невозможно да и не за чем, все ролики в открытом доступе на сайте ПЛН и в соцсетях издания.

К просмотру собравшимся в БКЗ предложили передачи «В поисках Вороньего камня» о месте, где состоялось Ледовое побоище, «Воевода Шуйский», «Псковские партизаны», «Новогодний позор Абвера», «Великолукский Сусанин», «Малый Сталинград» об освобождении Великих Лук, «Освобождение Пскова в 1944 году».

«Мы рассказали вам о подвигах земляков, которые защищали Отечество в разные периоды нашей истории, - после показа на сцену поднялся ведущий «Истфакта» Артем Татаренко. - В планах у проекта «Истфакт» есть новые выпуски, посвященные новым героям России».

Зрители подарили авторам проекта искренние аплодисменты.

«Я в восторге, – не стала скрывать своих эмоций Анна Ефимова из «Дружины». - Кратко. Содержательно. С историческими фактами. Видеоряд подобран очень хорошо. Признаюсь, что некоторые эпизоды стали для меня откровением, как, например, подготовка Абвером в Печках покушения на Сталина. Что сказать, псковская земля была полна патриотами раньше и остается такой же сейчас. Это тоже исторический факт».

Хранить память о подвигах нашего народа, воспитывать молодежь в духе патриотизма на примерах героев прошлого и настоящего, противодействовать попыткам наших врагов и недоброжелателей переписать страницы истории - это очень важная миссия. В региональном отделении Российского военно-исторического общества хорошо понимают, как важно заниматься этой работой системно и творчески. И значит, традиция проведения просветительских мероприятий под эгидой РВИО будет обязательно продолжена.

Юлия Магера

Фото Анны Тягуновой

Теги: #история #рвио
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Ждете ли вы изменений в жизни россиян после избрания Трампа?
В опросе приняло участие 228 человек
15.11.2024, 16:130 Бедные псковичи 15.11.2024, 16:070 До +10 градусов прогнозируют в Псковской области 16 ноября 15.11.2024, 16:060 На пути к цифровому будущему: правительство Карелии и Сбер определили приоритетные направления для внедрения AI 15.11.2024, 16:040 Пскович случайно проглотил около 2 грамм наркотиков и попал под суд
15.11.2024, 16:000 Более чем 150 семьям помогает центр лечебной педагогики в Псковской области 15.11.2024, 15:500 Полиция Пскова просит помощи в опознании молодых людей, похитивших велосипед 15.11.2024, 15:460 Шаманские камлания и вепсские обряды: оркестр «Терема» представит в Пскове свежий взгляд на народную музыку 15.11.2024, 15:260 От стекляшки до «чебурашки». ЛОНГРИД
15.11.2024, 15:140 Работник псковской компании «Уклад» травмировал пальцы при работе на линейном станке 15.11.2024, 15:010 Стихи Барто, кулинарный мастер-класс и страшные истории: Fjord Plaza проводит развлекательные мероприятия 15.11.2024, 14:490 «Потягнем за Отечество!» 15.11.2024, 14:410 Не каждая инициатива депутатов становится принятым законом — Александр Борисов
15.11.2024, 14:310 Пятикратная чемпионка мира проведет в Пскове разминку перед забегом «5 верст» 15.11.2024, 14:290 «Росгосстрах» получил «серебро» в рейтинге лучших работодателей РФ по версии журнала Forbes 15.11.2024, 14:220 В РФ более 370 тысяч студентов колледжей сдали демонстрационный экзамен 15.11.2024, 14:120 Здоровое укрупнение: какие больницы объединили в Псковской области. ИНФОГРАФИКА
15.11.2024, 13:590 Несовершеннолетний пскович заплатит штраф за угон автомобиля 15.11.2024, 13:470 В новом году 66% псковичей ожидают повышения зарплаты — опрос 15.11.2024, 13:400 «Псковские тепловые сети» ищут сотрудников 15.11.2024, 13:200 У РВИО и псковских музеев общие цели – Александр Борисов
15.11.2024, 13:130 Теплая и дождливая погода ожидается в Псковской области в ближайшие дни 15.11.2024, 13:050 Начинается видеотрансляция программы «Семейные ценности»: Особенные дети 15.11.2024, 13:030 Суд обязал «РЖД» отремонтировать железнодорожные пути в Псковской области 15.11.2024, 12:440 Александр Борисов: Формат видеолектория для нас новый, но мы с ним справились
15.11.2024, 12:381 Причины роста цен на сливочное масло раскрыли в Псковском УФАС 15.11.2024, 12:310 Воспитывать подрастающее поколение нашей страны 15.11.2024, 12:250 Центр обеспечения деятельности мировых судей Псковской области начнет работать в 2025 году 15.11.2024, 12:130 В Госдуму внесли законопроект об обязанности принести присягу гражданина РФ с 14 лет
15.11.2024, 12:100 Глава «Дружины»: Видеолекторий «Потягнем за Отечество!» важен для патриотического движения 15.11.2024, 12:081 Губернатор контролирует строительство объектов здравоохранения и образования в Себежском районе и Пыталовском округе 15.11.2024, 12:050 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Александром Борисовым 15.11.2024, 12:010 С начала года псковские газовики проверили оборудование в 114 тысячах квартир и домов
15.11.2024, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 15 ноября 15.11.2024, 11:550 Прокуратура Пскова выявила нарушения доступности помещений для инвалидов в торговых центрах  15.11.2024, 11:500 Псковские синоптики на следующей неделе прогнозируют похолодание 15.11.2024, 11:440 «Семейные ценности»: Особенные дети
15.11.2024, 11:300 ГК «Титан» заключила соглашение о стратегическом сотрудничестве с ПсковГУ 15.11.2024, 11:270 В псковском отделении «Партии пенсионеров» переизбрали председателя 15.11.2024, 11:140 «Зверьё моё»: Божественная сущность 15.11.2024, 11:130 Сотрудники Псковского музея приняли участие на видеолектории «Потягнем за Отечество!» 
15.11.2024, 11:110 «На пятой передаче»: Эксперимент по маркировке запчастей 15.11.2024, 11:010 Каждый второй пскович слышит от руководителя нецензурные выражения – опрос 15.11.2024, 10:590 «Гайд-парк»: Александр Борисов о законодательных инициативах, работе РВИО и исторических памятниках в Прибалтике 15.11.2024, 10:470 Трио петербургских музыкантов выступит с концертом в Пскове 17 ноября
15.11.2024, 10:430 Александр Борисов: Не раз жители Псковской области вставали на пути врагов на границах государства 15.11.2024, 10:342 «Дневной дозор»: Должно ли российское общество прислушиваться к мнению тех, кто уехал за границу? 15.11.2024, 10:310 В Пскове неизвестный за рулем Lada травмировал водителя Hyundai на встречной полосе 15.11.2024, 10:200 Видеолекторий «Потягнем за Отечество!» состоялся в Пскове
15.11.2024, 10:170 За срыв сроков строительства школы по нацпроекту наказали подрядчика в Пыталовском округе 15.11.2024, 10:040 Хозяйственная постройка горела в Гаражном проезде в Пскове 15.11.2024, 09:500 Мемориальную доску художнику Николаю Рериху планируют установить в Печорах 15.11.2024, 09:451 Три семейные пары отметили «золотую» свадьбу в Бежаницком районе
15.11.2024, 09:440 Пенсионерка с вьющимися волосами пропала в Острове 15.11.2024, 09:400 Затишье перед бурей? 15.11.2024, 09:380 Алексей Севастьянов о россиянах, критикующих страну в эмиграции: Это просто самоутешение и самооправдание 15.11.2024, 09:310 Тело пропавшего мужчины искали в реке Мирожка в Пскове
15.11.2024, 09:300 В РФ предложили запретить ввоз семян подсолнечника и кукурузы из недружественных стран 15.11.2024, 09:150 Каковы главные критерии выбора автосервиса, рассказали эксперты 15.11.2024, 09:000 Россиянам назвали минимальный коэффициент для выхода на пенсию в 2025 году 15.11.2024, 08:400 Выездную диспансеризацию проведут в пушкиногорских деревнях Велье и Исса
15.11.2024, 08:201 Forbes подготовил рейтинг из 167 лучших работодателей России 15.11.2024, 08:000 Экономист предупредил о росте цен на мясо индейки в ближайшие месяцы 15.11.2024, 07:300 День создания подразделений по борьбе с организованной преступностью в России отмечают в ноябре 15.11.2024, 07:001 Всероссийский день призывника празднуют 15 ноября
14.11.2024, 22:483 Вечернее лишение бампера на Октябрьской площади в Пскове попало на видео 14.11.2024, 22:070 Святая горка Варлаама Хуторского станет темой очередных Александро-Невских бесед 21 ноября 14.11.2024, 22:001 Кого накажут за пропаганду «чайлдфри», ответила адвокат 14.11.2024, 21:400 Улучшение физической и огневой подготовки сотрудников УИС обсудили в Пскове
14.11.2024, 21:200 360 псковских студентов участвуют в олимпиаде «Я – профессионал» 14.11.2024, 21:000 65% псковичей приходилось ходить на работу во время болезни – опрос 14.11.2024, 20:400 Молодежь Псковской области может поучаствовать в форуме «Вау-эффект» 14.11.2024, 20:391 Семь эконарушений в деятельности «Горводоканала» выявлены вблизи деревни Кусва Псковского района
14.11.2024, 20:200 При Псково-Печерском монастыре прошел первый детский турнир по армрестлингу 14.11.2024, 20:150 «Высокая клещевая опасность»: Роспотребнадзор подвел итоги сезона активности клещей в области в 2024 году 14.11.2024, 20:060 Автобусную остановку обустроили в Новоржевском районе по требованию прокуратуры 14.11.2024, 20:000 Выставка о красоте повседневной жизни откроется в Пскове
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru