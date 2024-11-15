Общество

«Потягнем за Отечество!»

В Пскове состоялся показ нескольких фильмов проекта «Истфакт» во время видеолектория «Потягнем за Отечество!». Традицию публичных лекций о защитниках родной земли заложил губернатор Михаил Ведерников. Новая встреча была организована региональным отделением Российского военно-исторического общества. Его руководитель, депутат Госдумы Александр Борисов рассказал о деятельности организации, в том числе, по противостоянию попыткам фальсифицировать историю. Обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера узнала, чем зрителей удивили авторы цикла просветительских программ о славных страницах истории псковской земли, снятого при содействии РВИО.

Не сломить

«Потягнем за Отечество!» – три слова, особенно дорогих сердцу каждого псковича. Так говорил прославленный князь Довмонт, собирая дружину на защиту псковской земли. Эти слова стали девизом Псковской области, нанесенным на ее герб, разработанный по инициативе губернатора Михаила Ведерникова и утвержденный шесть лет назад. В наши дни фраза дала название большой образовательной программы, напоминающей современным псковичам о славных страницах истории.

Начало традиции положил Михаил Ведерников, когда 8 октября провел встречу со студентами и представителями патриотических организаций и лично прочитал лекцию о ратной славе псковской земли. Первый опыт оказался настолько успешным, что было решено сделать встречи традиционными. Так что и на этот раз уровень патриотизма в БКЗ областной филармонии был выкручен на полную мощность.

«Слушала ту лекцию с гордостью за наших земляков. Очень познавательно, - делится впечатлениями Анна Ефимова из отряда содействия обороне и безопасности «Дружина». - Все про нашу Псковщину, про нашу ратную силу и мощь. Мы всегда были на страже границ государства, и стоим теперь».

Вместе с Анной в БКЗ собрались ее товарищи по отряду со всего региона. От дружины князя Довмонта к современной «Дружине» – наследие предков находится в надежных руках.

«Вступить в отряд меня подвигло личное отношение к тому, что происходит сегодня. Это моя возможность как-то пригодиться, - говорит Константин Павлов из Куньи. - Мы отстаиваем русский мир, как те предки, кто жил до нас на нашей земле. Такие сборы особенно ценны для молодежи, это закваска на пятьдесят лет вперед».

Действительно, в зале можно было увидеть не только состоявшихся защитников Отечества, с гордостью сверкающих звездами на погонах, и боевыми наградами но и школьников, студентов – тех, чьи установки на всю жизнь только формируются. Отдельное внимание обращали на себя солдаты-срочники. Приехавшие из разных уголков страны и надевшие в Пскове голубые береты десантников, они могли в этот вечер познакомиться с невероятными историями тех, кто до них стоял на страже отчизны.

В зале было несколько особых гостей. Таких, как лейтенант Никита Ясаков, командир штурмовой роты 1-го батальона 104-го полка 76-ой гвардейской дивизии ВДВ. Он с первых дней сражался в зоне проведения спецоперации. Дважды был ранен. Второе ранение получил год назад, выполняя задачу под населенным пунктом Работино в Запорожье.

«Перед нами была поставлена задача сдерживать противника, не дать ему прорваться на Новопрокоповку, - рассказывает лейтенант Ясаков. - С вечера 18-го сентября мы зашли на позиции, приступили к выполнению задачи. С 25-го противник пошел в массированное наступление».

В ходе огневого контакта Никита получил шесть огнестрельных ранений, семьдесят осколочных и минно-взрывное, при котором потерял ногу. Последний год он провел в госпитале. За выполнение той задачи награжден третьим орденом Мужества. Также Никита Ясаков награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 1 степени, медалями Суворова, Жукова, «За отвагу», «За спасение погибавших». Сейчас боец занимается своим мебельным производством, а в «Дружине» является инструктором по боевой подготовке. Наградами своими не кичится, на лекторий пришел в простом камуфляже. Именно пришел, помогая себе костылями. Воистину, русского солдата не сломить, не победить.

Сегодня, как вчера

Нынешнюю встречу, по поручению главы региона, организовало региональное отделение Российского военно-исторического общества. При его содействии Псковская Лента Новостей с 2021 года снимает цикл познавательных видеопрограмм «Истфакт». Выпуски посвящены историческим событиям, личностям и важнейшим объектам историко-культурного наследия Псковщины. В доступной и интересной форме авторы проекта доносят до зрителей информацию об истории региона.

Перед началом показа в качестве председателя попечительского совета реготделения РВИО Михаил Ведерников приветствовал собравшихся с видеоэкрана.

«Часто говорят, что герои живы памятью потомков. Эта фраза подчеркивает наш долг перед теми, кто дал нам возможность жить в сильной, богатой и независимой стране, - сказал глава региона в своем обращении. - Важно помнить и то, что память о героических предках объединяет всех нас, позволяет увидеть ценность в обыденном, осознать ответственность за переданное нам наследие. Эти знания помогают нам стать ближе к лучшим из лучших, перенять их принципы и ценности, стать частью и продолжением их истории. Вы увидите уникальные кадры. Желаю вам найти в этих историях свое вдохновение. Как сказал наш президент: "Народ без памяти не имеет будущего". А у нас оно точно есть».

Председатель реготделения РВИО, депутат Госдумы Александр Борисов выразил собравшимся признательность за интерес к деятельности общества. Она обширна и разнообразна. Только за последнее время в Псковской области при непосредственном участии РВИО появились памятник Александру Невскому и дружине в Самолве, мемориал «Знамя Победы» в Идрице, мемориальные доски и бюсты героям Советского Союза, оказана поддержка в проведении фестивалей военно-исторической реконструкции «Ледовое побоище», «Исаборг», «Железный град», «Псково-Островская наступательная операция», праздники «Довмонт Псковский» и «Воевода Шуйский», выставка в Псковском музее «Герои с вечно русским сердцем» о преемственности подвига. Члены общества активно противостоят попыткам фальсифицировать историю, с фактами в руках разбивают чужеродные лживые аргументы.

«В последние годы мы фиксируем все чаще попытки пересмотреть историю, вклад России в борьбу с нацизмом. Достоверные факты и события замалчиваются, намеренно искажаются, неверно интерпретируются, - отметил Александр Борисов. - Это приводит к неправильному пониманию предпосылок текущего положения вещей в мире, основ и мотивов, которые формировали настоящий исторический момент. Именно поэтому мы считаем проект «Истфакт», одним из самых главных в работе реготделения РВИО и намерены продолжить его реализацию. Мы хотим показать объективную картину истории нашей Родины, рассказать о героях былых времен, имена которых служат синонимами мужества, самопожертвования, ответственного отношения к будущему страны и любви к общему Отечеству».

РВИО поддерживает еще два медийных проекта. Увидели свет уже по 20 выпусков «Летописи воинской славы Псковской земли» и «Легенд Псковщины». А «Истфакта» снято уже 30 программ, большинство – по военно-исторической тематике. Конечно, показать все за один вечер невозможно да и не за чем, все ролики в открытом доступе на сайте ПЛН и в соцсетях издания.

К просмотру собравшимся в БКЗ предложили передачи «В поисках Вороньего камня» о месте, где состоялось Ледовое побоище, «Воевода Шуйский», «Псковские партизаны», «Новогодний позор Абвера», «Великолукский Сусанин», «Малый Сталинград» об освобождении Великих Лук, «Освобождение Пскова в 1944 году».

«Мы рассказали вам о подвигах земляков, которые защищали Отечество в разные периоды нашей истории, - после показа на сцену поднялся ведущий «Истфакта» Артем Татаренко. - В планах у проекта «Истфакт» есть новые выпуски, посвященные новым героям России».

Зрители подарили авторам проекта искренние аплодисменты.

«Я в восторге, – не стала скрывать своих эмоций Анна Ефимова из «Дружины». - Кратко. Содержательно. С историческими фактами. Видеоряд подобран очень хорошо. Признаюсь, что некоторые эпизоды стали для меня откровением, как, например, подготовка Абвером в Печках покушения на Сталина. Что сказать, псковская земля была полна патриотами раньше и остается такой же сейчас. Это тоже исторический факт».

Хранить память о подвигах нашего народа, воспитывать молодежь в духе патриотизма на примерах героев прошлого и настоящего, противодействовать попыткам наших врагов и недоброжелателей переписать страницы истории - это очень важная миссия. В региональном отделении Российского военно-исторического общества хорошо понимают, как важно заниматься этой работой системно и творчески. И значит, традиция проведения просветительских мероприятий под эгидой РВИО будет обязательно продолжена.

Юлия Магера

Фото Анны Тягуновой