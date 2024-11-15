Общество

Ярмарка «Фермерский четверг» будет проходить в Пскове

Ярмарка «Фермерский четверг» будет проходить на территории торгово-ярмарочной площадки, расположенной на улице Народной, 35а в Пскове, каждый четверг с 8:00 до 16:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации города Пскова.

Фото здесь и далее: администрация Пскова

Ярмарку организует муниципальное казенное учреждение «Снежинка».

На ярмарке жители и гости города смогут приобрести качественные и свежие продукты фермерского производства. Добраться до торгово-ярмарочной площадки можно на автобусах № 2, 3, 4 и 17 (остановка «Маяк»).