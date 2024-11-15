Общество

Себежскую деревню Чернея обеспечат устойчивой мобильной связью

Устойчивой мобильной связью обеспечат деревню Чернея Себежского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Населенный пункт оказался в числе победителей рейтингового голосования на установку базовых станций по проекту «Устранение цифрового неравенства — 2.0». Властям региона удалось решить сложности, связанные с выделением земельного участка под строительство станции, который находится в границах национального парка.

Возведение антенно-мачтового сооружения начнется в ближайшее время. Запуск базовой станции мобильной связи запланирован на первую половину следующего года.

Вопрос об установлении вышки губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову задали на личном приеме граждан, который организовали по поручению президента России Владимира Путина 14 ноября. Всего за помощью в решении важных для жителей муниципалитетов вопросов обратились 9 заявителей.