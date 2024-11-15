Общество

Псковский перинатальный центр поддержит акцию в поддержку недоношенных детей

В Псковской области 17 ноября фиолетовые огни зажжёт Псковский перинатальный центр. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы ежегодной акции #МнеНЕфиолетовою.

Фото: организаторы акции #МнеНЕфиолетово

Цель акции #МнеНЕфиолетово – привлечь внимание к этим проблемам и поддержать семьи, столкнувшиеся с трудностями, связанными с преждевременными родами.

По данным Минздрава, ежегодно 6% от общего числа детей в России рождается раньше срока – до окончания 37 недели беременности. Недоношенные дети требуют особого внимания, поскольку рискуют столкнуться с неврологическими нарушениями, хроническими заболеваниями дыхательных путей, а также нарушениями зрения и слуха.