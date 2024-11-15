Общество

Подвиг восстановления Псковской области обсудят на научной конференции «И в труде, и в бою»

Научно-практическая конференция «И в труде, и в бою» пройдет в Великолукской центральной городской библиотеке имени Михаила Семевского 21 ноября в 14:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил депутат Великолукской городской Думы, руководитель местного отделения Российского военно-исторического общества, сопредседатель Великолукского городского краеведческого общества Дмитрий Белюков.

Изображение: Великолукское городское краеведческое общество / «ВКонтакте»

Темы конференции: 80-летие освобождения территории Псковской области, создание Псковской и Великолукской областей и подвиг восстановления народного хозяйства в послевоенное время.

На мероприятии представят фотовыставку, посвященную 80-летию освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков в рамках проекта «Освобождение. Путь к Победе» международной медиагруппы «Россия сегодня» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и правительства Псковской области.

Участников также ждут две секции докладов: секция «Подвиг восстановления и дальнейшего развития современной Псковской области в послевоенное время (с 1944 г.)» и секция «Малоизвестные страницы военной истории Великих Лук и Псковского края в годы Великой Отечественной войны. Проблемы сохранения исторической памяти».