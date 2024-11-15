Общество

Псков начнут украшать к Новому году на этой неделе — Борис Елкин

Псков начнут украшать к Новому году на этой неделе. Об этом глава города Пскова Борис Елкин сообщил в своем Telegram-канале.

«Скоро начнётся волшебная пора — подготовка к Новому году. На этой неделе начинаем превращение Пскова в настоящую зимнюю сказку. Центральные улицы, площади и парки будут украшены яркими гирляндами и светящимися фигурами, создавая неповторимую атмосферу и праздничное настроение», – сказал Борис Елкин.

Напомним, монтаж новогодней иллюминации на территории Пскова должен быть окончен в срок до 15 декабря 2024 года.