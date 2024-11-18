Общество

Великолучан предупредили о кратковременном включении электросирен

Кратковременное включение электросирен планируется в отдельных микрорайонах Великих Лук с 21 по 22 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации города.

Модернизация региональной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны Псковской области проходит на территории города Великие Луки.

«В период с 21 по 22 ноября 2024 года будет проводиться настройка оборудования с кратковременным включением электросирен в отдельных микрорайонах города. Убедительная просьба гражданам соблюдать спокойствие и не волноваться», - предупредили в администрации.