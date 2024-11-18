Общество

Вспышка внебольничной пневмонии негативно сказалась на темпах вакцинации — Елена Лунгу

Вспышка внебольничной пневмонии негативно сказалась на темпах вакцинации от гриппа в Псковской области. Об этом депутат Псковского областного Собрания по округу №2, член комитета по законодательству и местному самоуправлению, врач-терапевт Псковской межрайонной больницы Елена Лунгу рассказала в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Всегда есть люди, которые отрицательно относятся к прививкам. Но в этом году повлияла на ситуацию еще и вспышка пневмонии. Прививку нужно делать здоровым людям, а сейчас очень много медотводов в связи с заболеванием. Мы продолжаем прививочную кампанию. Дети вышли в школы, рост пневмонии снизился заметно, но люди продолжают болеть. Я думаю, что и в связи с этим у нас прививочная кампания отстает от предыдущих лет», – отметила Елена Лунгу.

Она уточнила, что факт прививки от гриппа никак не повлияет на вероятность заражения внебольничной пневмонией из-за разности возбудителей болезней.

Напомним, в рамках кампании по иммунизации против гриппа в Псковском регионе уже привились 228 544 человека.