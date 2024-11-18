Общество

Психиатр назвал эффективные методы борьбы с алкоголизмом

Алкоголизм — это одна из самых серьезных социальных проблем, с которой сталкивается Россия. Эта проблема затрагивает не только здоровье нации, но и экономику, институт семьи и общественные отношения. Эффективные методы борьбы с алкоголизмом назвал врач-психиатр Максим Максимов.

«Проблема алкоголизма в России, действительно, есть, и статистические показатели разнятся от региона к региону. В основном это связано с социальными проблемами, низкой оплатой труда или отсутствием самой работы, в отдельных регионах местное население предрасположено генетически к развитию алкоголизма, так как у большей части низкий уровень или вовсе отсутствует расщепляющий алкоголь фермент. Доступность алкоголя выводит его на вершину самых опасных легальных психоактивных веществ. Точных статистических данных у меня нет, но Москва - не самый тяжёлый город в плане алкоголизма», - считает эксперт.

Согласно статистическим данным, более пяти миллионов граждан Российской Федерации имеют проблемы с алкогольной зависимостью. Это влечёт за собой рост преступности, случаев домашнего насилия и дорожно-транспортных происшествий. Кроме того, злоупотребление алкоголем негативно влияет на производительность труда и здоровье людей. Государственные органы России понимают серьёзность проблемы алкоголизма и предпринимают шаги для её решения. Максим Максимов пояснил, какие методы борьбы были организованы на государственном уровне.

«Много весьма эффективных решений было принято: установлены временные рамки продажи алкоголя, запрещена реклама алкоголя, введены штрафы за распитие в общественных местах. Для страдающих сим недугом в Москве организована сеть наркологических клиник с реабилитационными центрами. Однако, одной рукой лечим, а другой "калечим". К сожалению, полностью ликвидирована анонимность для обратившихся за помощью, а для "учётных" пациентов появляются социальные ограничения, которые не благоприятно влияют на лечение от этого заболевания», - отметил Максим Максимов.

Одним из способов решения социальной проблемы в стране стало введение налога на алкогольную продукцию. Это сделало её менее доступной для населения. Также проводятся информационные кампании, которые повышают осведомлённость людей о вреде алкоголя и его последствиях. В последнее время были разработаны и внедрены различные программы, направленные на снижение потребления алкоголя. Профилактика играет важную роль в борьбе с алкоголизмом. Образовательные программы, ориентированные на молодёжь, могут помочь предотвратить развитие зависимости ещё до её возникновения. Информирование о вреде алкоголя и развитие здоровых альтернатив для досуга могут сыграть ключевую роль в снижении потребления алкоголя, пишет RuNews24.ru.

«Основным и самым эффективным профилактическим методом я считаю воспитание. Второе - подключение анонимной психотерапевтической помощи. Третье - расширение сети реабилитационных центров по типу закрытых коммун с возможностью частичного самообеспечения. И четвертое - организация трудоустройства или обучения вышедших на путь выздоровления пациентов. Но это требует серьёзных денежных вложений. Поэтому в наших реалиях самое эффективное - воспитание, запрет рекламы, пропаганда здорового образа жизни. Кстати, по тяжести течения, сложности лечения и отсроченных последствий на первое место выходит зависимость от интернета!» - заключил заведующий психиатрическим отделением.