Около 1500 юных псковичей приняли участие в «Дня профразвития»

IV форум «Найди себя в Псковской области» впервые прошел в формате «Дня профразвития» и объединил сразу две площадки – Псков и Великие Луки. Как сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своем канале в мессенджере Мах, около 1500 школьников, студентов и молодых специалистов приняли участие в активностях Молодёжного кадрового центра.

Фотографии: Михаил Ведерников / Мах

Для участников мероприятия прошли HR-консультации, мастер-классы, экспресс-встречи с работодателями, профориентационные мероприятия и диагностика компетенций.

На площадках форума работали около 50 компаний и ведомств, в том числе команды МЧС, Псковской таможни, Пограничного управления ФСБ, «Титан-Полимера» и «Севкабеля».

Участникам представили исследование карьерных ожиданий, основанное на опросе более 1700 молодых людей и свыше 110 компаний.

На HR-хакатоне молодёжь и работодатели вместе искали решения для привлечения и удержания кадров в регионе.

Форум прошёл в рамках программы «Регион для молодых» президентского нацпроекта «Молодёжь и дети» при поддержке Президентской платформы «Россия – страна возможностей». «Важным итогом стало подписание дорожной карты взаимодействия», — заключил Михаил Ведерников.