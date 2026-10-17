 
Общество

Около 1500 юных псковичей приняли участие в «Дня профразвития»

0

IV форум «Найди себя в Псковской области» впервые прошел в формате «Дня профразвития» и объединил сразу две площадки – Псков и Великие Луки. Как сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своем канале в мессенджере Мах, около 1500 школьников, студентов и молодых специалистов приняли участие в активностях Молодёжного кадрового центра.

Фотографии: Михаил Ведерников / Мах

Для участников мероприятия прошли HR-консультации, мастер-классы, экспресс-встречи с работодателями, профориентационные мероприятия и диагностика компетенций.

На площадках форума работали около 50 компаний и ведомств, в том числе команды МЧС, Псковской таможни, Пограничного управления ФСБ, «Титан-Полимера» и «Севкабеля».

Участникам представили исследование карьерных ожиданий, основанное на опросе более 1700 молодых людей и свыше 110 компаний.

На HR-хакатоне молодёжь и работодатели вместе искали решения для привлечения и удержания кадров в регионе.

 

Форум прошёл в рамках программы «Регион для молодых» президентского нацпроекта «Молодёжь и дети» при поддержке Президентской платформы «Россия – страна возможностей». «Важным итогом стало подписание дорожной карты взаимодействия», — заключил Михаил Ведерников.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Пресс-портреты

Ведерников Михаил Юрьевич

Ведерников Михаил Юрьевич

Губернатор Псковской области

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026