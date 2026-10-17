Количество дипфейков в России с 2024 года выросло в 10 раз

По итогам 2024 года в России выявили 84 уникальных дипфейка, в 2025 их число выросло до 627, а к сентябрю 2026 достигло примерно 900. Об этом рассказал генеральный директор VisionLabs Дмитрий Марков. По его словам, практика показывает, что 73% людей не могут отличить реальное лицо от подделки, поскольку последние становятся все более качественными.

В России последние резонансные случаи связаны с созданием дипфейков глав регионов, хотя мишенями часто становятся владельцы крупного бизнеса или звезды. Например, в сентябре этого года в сети появилось фальшивое видео от имени губернатора Кемеровской области Ильи Середюка: дипфейк главы региона заявлял о резком повышении цен на продукты из-за роста ставки НДС. Позднее пресс-служба правительства Кузбасса опровергла это, сообщив, что видео — подделка.

Также несколько однотипных фейков от имени региональных руководителей касались авиасообщения: в одном из последних роликов дипфейк губернатора Смоленской области Василия Анохина призывал иностранные авиакомпании, выполняющие рейсы в России, «беречь свои экипажи». Однако в своем канале в мессенджере Мах глава региона предупредил, что видео создано с помощью современных технологий и является недостоверным.

По мнению экспертов, количество дипфейков продолжит расти во всем мире по нескольким причинам. Ключевым фактором станет низкий порог входа, рассказала аналитик исследовательской группы Positive Technologies Анастасия Осипова. По словам эксперта, сегодня злоумышленникам достаточно записи голоса человека продолжительностью от трех секунд, чтобы ИИ смог воспроизвести его уникальные тембр и интонации, пишут «Известия».