Общество

Мемориальную доску погибшим на СВО псковичам открыли на школе №13

Торжественное открытие мемориальной доски кавалерам ордена Мужества (посмертно) - лейтенанту Александру Ефремову и рядовому Игорю Антонову - состоялось на территории средней общеобразовательной школы №13 в Пскове 22 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

Оба бойца учились в школе №13. Александр Ефремов на момент начала специальной военной операции помогал доставлять гуманитарную помощь на фронт, а затем и сам пошел добровольцем, где служил в медроте. Спас более 200 солдат, за что был награжден Орденом мужества и повышен до звания лейтенанта.

Александр Ефремов и Игорь Антонов погибли в зоне специальной военной операции в 2023 году.

На открытии мемориальной доски выступил депутат Псковской городской Думы Сергей Гаврилов.

«Рядовой Игорь Сергеевич Антонов и лейтенант Александр Александрович Ефремов теперь будут встречать своих учителей, учеников школы и их родителей у входа в школу. Вечная память героям, образцам мужества и чести!» - сказал Сергей Гаврилов.

Также слово предоставили учителям и родителям бойцов.

«Он был очень хорошим товарищем и другом. Когда он сказал, что принял решение идти добровольцем на СВО, мне было очень горько, но я знала и понимала, что он не мог поступить по-другому. Медиком 810-й отдельной бригады морской пехоты. Когда его одноклассники спросили, почему медиком, он ответил, что особой жажды убивать - нет, а внести свой вклад в нашу Победу - есть. Так и решил, что может максимально выложиться и помочь своими умениями, навыками и силой в медвойсках», - выступила мать Александра Ефремова Татьяна Ефремова.

«Мы, родители, конечно, хотим гордиться своими детьми, хотим, чтобы о них помнили. И хотим, конечно, чтобы они были тут, с нами. Но получилось вот так, - сказал отец Игоря Антонова Сергей Антонов. - Они погибли за что? Погибли за мирное небо над нами, за то, чтобы мы учились, работали, любили, растили детей. Они за это погибли. Игорь очень любил жизнь. Он был, действительно, жизнерадостный, большой, сильный, добрый. Людей очень любил. Но война людей меняет. Там нужен стержень. У этих ребят был стержень. В них был крепкий стержень, который, кстати, ковался и в стенах этой школы. Я думаю, что им было там трудно и наверняка страшно, но они делали свое солдатское дело до конца, без компромиссов. За Россию, за правду, за родину, за друзей, за товарищей».

Участники мероприятия почтили память погибших в ходе СВО минутой молчания и возложили цветы к мемориальной доске.

Торжественным маршем прошел взвод 76-й дивизии.