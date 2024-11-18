Общество

Очередную партию пиломатериалов из Пскова отправили в зону СВО

Ресурсный центр поддержки добровольчества Псковской области отправил на передовую очередную партию помощи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по молодежной политике Псковской области.

Фото: комитет по молодежной политике Псковской области

Грузовик пиломатериалов для нужд военнослужащих был закуплен за счет средств пожертвований неравнодушных граждан.

«Напоминаем, штаб "Мы вместе" в Пскове продолжает собирать груз, который будет отправлен на фронт псковским военным. Если вы хотите принять участие в сборе помощи, принести необходимое можно в ресурсный центр добровольчества, который находится в Пскове по адресу: улица Конная, дом №2», - напомнили в комитете.