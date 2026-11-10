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Четырёх сотрудников полиции наградили в Локнянском округе

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Четырёх сотрудников полиции наградили за успехи в службе и участие в охране общественного порядка в Локне 10 ноября. Награждение прошло в День сотрудника органов внутренних дел России. Об этом сообщил глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин в своём канале в Max.

Фото здесь и далее: Иван Белугин / Max

Почётные грамоты главы округа получили Александр Артемьев и Екатерина Алексеева. Благодарности администрации вручили Ольге Прокофьевой и Виктории Ракитиной.

Иван Белугин поблагодарил полицейских за работу, выдержку и готовность прийти на помощь жителям.

«Служба в полиции редко бывает простой. За спокойствием на наших улицах стоят ежедневная работа, дежурства, сложные решения и постоянная готовность отвечать за безопасность других», - отметил глава округа.

Отдельно он поздравил ветеранов органов внутренних дел и поблагодарил их за многолетнюю службу.

В завершение Иван Белугин пожелал полицейским и ветеранам здоровья, семейного благополучия и спокойной службы. 

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