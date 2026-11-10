68% псковичей считают «чёрную пятницу» обманом - опрос

68% псковичей считают «черную пятницу» скорее обманом покупателей. В то, что магазины честно снижают первоначальные цены, верят 9% горожан, еще 23% не смогли дать оценку. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob на основе результатов опроса, в котором приняли участие приняли участие представители экономически активного населения. Опрос проводился с 16 по 30 октября.

Женщины доверяют ноябрьским распродажам чаще мужчин. В реальные скидки верят 12% опрошенных женщин и только 6% мужчин.

Молодёжь относится к распродажам с большим доверием. Среди псковичей младше 35 лет в честные скидки верят 15%. В возрасте от 35 до 45 лет таких 9%, а среди жителей старше 45 лет - 6%.

Самыми недоверчивыми оказались горожане с доходом от 150 тысяч рублей в месяц. Среди них 76% считают «чёрную пятницу» обманом, а в реальные скидки верят лишь 4%.

Несмотря на сомнения, 9% псковичей всё же собираются отправиться за покупками во время распродажи. При этом 74% опрошенных ничего покупать не планируют.

Те, кто собирается участвовать в «чёрной пятнице», рассчитывают потратить в среднем 16 тысяч рублей.

Чаще всего псковичи планируют покупать одежду (24%), бытовую технику и электронику (15%), а также обувь (13%). Смартфоны и другие гаджеты хотят приобрести 10% участников распродажи. Косметику и детские товары выбрали по 5% опрошенных.