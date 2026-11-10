Средней зарплаты россиянина хватает на 1102 чашки кофе

На среднюю месячную зарплату в России можно купить 1102 чашки кофе в магазинах. Это на 15% больше, чем год назад. При этом кофе в кафе и ресторанах стал менее доступным. Такие результаты показало исследование компании «Ромир» по итогам второго квартала 2026 года.

Аналитики подсчитали, сколько чашек кофе можно купить на среднюю зарплату в России. Для этого они использовали данные Росстата о зарплатах и собственные данные о стоимости напитка. Оказалось, что во втором квартале 2025 года средней зарплаты хватало на 957 чашек кофе в магазинах. Спустя год этот показатель вырос до 1 102.

В кафе и ресторанах ситуация обратная. Если год назад на среднюю зарплату можно было купить 727 чашек кофе, то теперь — только 692. Доступность напитка снизилась на 5%.

Таким образом, кофе в магазинах оказался в 1,6 раза доступнее, чем в заведениях общественного питания.

«Индекс горячего кофе показывает, что ритейл становится доступнее, усиливая конкуренцию за потребителя <...>. Однако открытым остаётся вопрос, какую потребность закрывает покупка - быстрота, экономия, атмосфера, комфорт», - отметила директор по работе с клиентами Ромир Маргарита Абрамкина.

При этом исследователи подчёркивают, что покупатели выбирают кофе не только по цене. Для одних важна экономия, для других - возможность провести время в уютной кофейне.