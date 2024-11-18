Общество

Продолжается розыск великолучанина в чёрной толстовке с капюшоном

Продолжается розыск великолучанина Александра Лобанова 1984 года рождения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

По имеющимся данным, с 22 марта 2022 года местоположение мужчины неизвестно.

Приметы: рост 170 сантиметров, нормальное телосложения, волосы темно-русые, глаза серые. Был одет в черную толстовку с капюшоном, тёмно-синюю жилетку, синие джинсы и кроссовки.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Александра Лобанова, просят обратиться по телефонам: 8906-223-11-28 - уголовный розыск, (8811-53) 5-27-94 -дежурная часть ОМВД России по городу Великие Луки или 02, 112.