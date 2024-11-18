Общество

Гастроэнтеролог назвала самые вредные блюда на новогоднем столе

В период новогодних праздников люди часто злоупотребляют едой и отдают предпочтение традиционным праздничным угощениям, многие из которых совсем не полезны для здоровья. О том, как избежать вредных рецептов и сделать новогодние блюда более полезными, рассказала кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Европейского медицинского центра «ЕМС» Наталья Харченко.

«Приготовленные по классическому рецепту салаты оливье, мимоза, селедка под шубой содержат слишком много жиров и соли, а мясные и сырные нарезки «богаты» консервантами, красителями и усилителями вкуса», — отметила эксперт.

По словам специалиста, газированные сладкие напитки за счет сахара могут резко повышать уровень глюкозы в крови, а ортофосфорная кислота повреждает зубную эмаль. Навредить могут даже безобидные, на первый взгляд, мандарины. Чтобы эти фрукты приносили пользу, нужно съедать не больше трех-четырех плодов в день. Дело в том, что в мандаринах содержится гистамин — если переесть, возможны псевдоаллергические реакции, подчеркнула гастроэнтеролог.

«Колоссальный вред организму наносит и чрезмерное употребление алкоголя. Во-первых, алкоголь провоцирует аппетит. Во-вторых, переедание, особенно вместе с употреблением алкоголя, опасно для людей с заболеваниями ЖКТ. Затянувшиеся праздники могут спровоцировать обострение гастрита и гастродуоденита, панкреатит, нарушения в работе кишечника, язвенную болезнь», — объяснила Харченко.

Чтобы сделать новогодний стол более здоровым, врач рекомендовала следовать нескольким советам. Прежде чем приступить к основным блюдам, желательно начать с салата из свежих овощей и зелени, а также придерживаться правила тарелки: выбрать белковое блюдо и дополнить его сложными углеводами. Кроме того, специалист посоветовала не смешивать слишком много блюд и ограничить алкоголь, а если отказываться от спиртного не было в планах, то лучше сделать выбор в пользу сухих вин, пишут Известия.

«Горячее можно сделать более полезным. Птицу, нежирную говядину, рыбу можно запечь в фольге или рукаве, без добавления майонеза. Холодец, например, очень полезен, если приготовить его из нежирного мяса», — подытожила Харченко.