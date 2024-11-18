Общество

Александр Козловский: Мама больше всего гордится успехами своих детей, больше всех поддерживает при неудачах

Депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский поздравил жительниц Псковской области с Днём матери. Поздравления он написал в своём Telegram-канале.

«Мама. В этом простом слове – жизнь, тепло, забота, настоящая безусловная и огромная любовь. Маме можно все рассказать, пожаловаться, попросить помощи. Мама больше всего гордится успехами свих детей, больше всех поддерживает при неудачах. Мама – самый родной и близкий человек на свете», – написал Александр Козловский.

Отдельный поклон он выразил многодетным матерям, мамам, воспитывающим приемных детей, малышей с ограниченными возможностями. Он отметил, что их ежедневный труд восхищает и является примером для подражания.

«Крепкого вам здоровья, дорогие мамы и бабушки! Счастья и радости! Пусть ваши дети станут достойным продолжением вас! Пусть у них все получится!» – пожелал он.

Напомним, что День матери в России отмечается сегодня, 24 ноября, в последнее воскресенье осени.