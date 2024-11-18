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Общество

Судебные приставы Псковской области провели проверку более семи тысяч автотранспортных средств

24.11.2024 20:00|ПсковКомментариев: 0

Массовые рейды по выявлению автотранспортных средств, принадлежащих должникам на праве собственности, провели исполнители Управления Федеральной службы судебных приставов России по Псковской области с 18 по 24 ноября. Всего судебные приставы проверили 7 387 автотранспортных средств. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФССП России по Псковской области

Автомобиль - это одна из тех вещей, без которых сложно представить нашу жизнь. Благодаря автомобилю можно быстро добраться до работы, до места встречи с друзьями и даже поехать в загородные поездки. Если вы забыли о своих долгах, то рискуете стать пешеходом в одно мгновение.


Из 7 387 проверенных автотранспортных средств 55 подвергнуты акту описи и ареста, а три автомобиля изъяты на специализированную стоянку по хранению арестованного имущества.

Все изъятые автотранспортные средства принадлежат должникам, имеющие крупные суммы задолженности по исполнительным производствам.

Чтобы ваш любимый автомобиль не оказался на спецстоянке, а затем не был выставлен на торги, необходимо следить за своей финансовой дисциплиной. Судебные приставы Псковской области напоминают о необходимости вовремя оплачивать долги и регулярно проверять личный кабинет на портале Госуслуг.

Теги: #УФССП России по Псковской области #автомобили #долги
Источник: Псковская Лента Новостей
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