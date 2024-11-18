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Набор в группу прозвона заявок в поисковой отряд Псковской области «ЛизаАлерт»

В поисковой отряд Псковской области «ЛизаАлерт» проходит набор людей в группу прозвона заявок. Задача прозвонщика - обзванивать заявителей и получать ответы на вопросы необходимы для сбора информации о пропавшем человеке для скорейшего начала поиска. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Фото: «Лиза Алерт»/ сообщество ВКонтакте

Если вы хотите стать незаменимой частью поиска, приходите в группу прозвона. Важно, чтобы вы были готовы много звонить незнакомым людям. Опросы заявителей проходят по алгоритмам, которым вас обучат сотрудники поискового отряда. Регистрацию на обучение можно заполнить по ссылке с 24 по 25 ноября.