Общество

Каравай пекут в Пскове на профессиональном конкурсе

Лучшего пекаря выбирали в Пскове в рамках конкурса «Лучший по профессии» 25 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Ежегодный конкурс «Лучший по профессии» проводится в Пскове в третий раз. В его рамках выбирают лучших представителей прикладных профессий: штукатура, столяра, пекаря и визажиста.

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На базе ресурсного центра Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса 25 ноября выбирали лучшего пекаря. Участникам предлагалось пройти тест, на котором проверялись теоретические знания конкурсантов.

Следующим этапом была практическая часть, в рамках которой участникам предложили испечь псковский каравай. Оценивалась продукция по множеству параметров: вкус, внешний вид, подача, а также соблюдение норм при производстве и аккуратность в изготовлении.

На приготовление каравая участникам отвели 3 часа.

«Участвую в конкурсе по воле судьбы. Мы планировали участвовать в конкурсе в Питере, но не получилось в этом году. И так получилось, что увидела объявление в Интернете. Нам предложили, и я решила поучаствовать», - поделилась индивидуальный предприниматель Яна Спиридонова.

Напомним, что 20 ноября в Пскове в мастерстве схлестнулись представители столярного дела.

19 ноября в Пскове в рамках конкурса «Лучший по профессии» выбирали лучшего штукатура.