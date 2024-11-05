Общество

В Пскове выберут лучших столяров и визажистов

Конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» пройдёт в третий раз в Пскове. Участники смогут подтвердить свои навыки и теоретические знания, а победители получать денежные призы. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава города Пскова Борис Ёлкин.

Фото: Telegram-канал Бориса Ёлкина

В этом году в конкурсе определят лучшего штукатура, столяра, пекаря и визажиста. Конкурсантам придётся соревноваться не только в практических испытаниях, но и в теоретических, чтобы доказать полноту своего мастерства.

Победители конкурса «Лучший по профессии» получат денежный приз в размере 50 тысяч рублей. Серебряные призёры получат 30 тысяч рублей, в специалисты, занявшие третье место, получат 20 тысяч рублей.

Регистрация продлиться до 14 ноября. Все желающие принять участие могут прислать заявки на электронную почту oppr@pskovadmin.ru. Все вопросы можно уточнить по телефонам отдела предпринимательства и потребительского рынка: 8 (8112) 29-10-71, 8 (8112) 29-10-67.