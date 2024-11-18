Общество

В РФ число детей с сахарным диабетом первого типа за 10 лет возросло в два раза

Число детей с сахарным диабетом первого типа в России за последние 10 лет выросло в два раза: если в 2014 году этот показатель был 32,9 тыс. человек, то по итогам 2023 года он составил 61,3 тыс. детей. Об этом сообщила директор департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения РФ Екатерина Каракулина.

«В 2004 году у нас сахарный диабет первого типа был признан социально значимым заболеванием. Распространенность сахарного диабета первого типа у детей ежегодно увеличивается. Только за прошедшие 10 лет у нас число детей с сахарным диабетом первого типа увеличилось практически в 2 раза. Если смотреть на 2014 год, то это было 32 929 человек, на конец прошлого года этот [показатель] составил 61 318 детей», - сообщила она на круглом столе в Госдуме на тему: «Проблемы законодательного обеспечения проведения медико-социальной экспертизы у лиц, страдающих сахарным диабетом первого типа, при достижении ими возраста 18 лет».

При этом Каракулина отметила, что все дети после установления диагноза имеют возможность оформить инвалидность без необходимости переосвидетельствования до 18 лет. Это, в первую очередь, дает гражданам определенные социальные гарантии, включая полное лекарственное обеспечение и обеспечение медицинскими изделиями, а также налоговые льготы, санитарно-курортное лечение и прочее.

Взрослых пациентов с сахарным диабетом первого типа, по итогам прошлого года, насчитывалось более 288 тыс. человек. «То есть фактически это в 5 раз больше количества детей с сахарным диабетом первого типа. Что мы сегодня видим? Каждый год количество детей в возрасте с 18 на 19 лет переходящих во взрослое население составляет около 6 тысяч человек. Казалось бы, это не много, но, как мы понимаем, это существенная проблема для тех родителей, которые имеют таких детей», - сообщила Каракулина, пояснив, что если у ребенка после совершеннолетия не фиксируются осложнения, то инвалидность не продлевается.

При этом, вне зависимости от наличия инвалидности, взрослые граждане с диабетом первого типа обеспечиваются государством препаратами инсулина, но в то же время, наличие инвалидности позволяет данной категории пациентов получать еще бесплатно расходными материалами к инсулиновой помпе, пишет ТАСС.

«Сегодня мы посмотрели с точки зрения стандарта медицинской помощи взрослым при сахарном диабете первого типа, то помповую инсулинотерапию на самом деле должны получать не такое же большое количество взрослого населения - это 11%. Мы считаем достаточно целесообразным обеспечить всех пациентов с сахарным диабетом первого типа расходами материалами к инсулиновой помпе, независимо от наличия у них инвалидности. У нас сегодня такая с вами практика существует уже и реализована у больных, например, с низкоростностью», - отметила представитель Минздрава.

Согласно расчетам экспертного сообщества НМИЦ эндокринологии, средняя стоимость затрат на инсулин на одного пациента с сахарным диабетом первого типа в год составляет около 49 тыс. рублей, на расходные материалы к помпам на одного человека в среднем составляет около 141 тыс. рублей. «Количество людей, взрослых, на самом деле, это около 15 тысяч человек, и в Минздраве России считают, что вне зависимости от наличия у человека инвалидности старше 18 лет, правильной социально поддержкой будет обеспечить его расходными материалами к инсулиновой помпе», - заключила Каракулина.