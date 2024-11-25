Общество

Церемония вручения премии «Радиомания-2024» прошла в Москве

Церемония вручения премии «Радиомания-2024» состоялась в Москве. Микрофоны «Радиомании-2024» вручили лучшим представителям индустрии 22 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили на радио ENERGY.

Фото: радио ENERGY

Церемония награждения прошла на столичной площадке Radisson Collection Hotel при финансовой поддержке Минцифры РФ.

Лучшее утреннее шоу – JOYСТИКИ на ENERGY.

В номинации «Утреннее шоу на музыкальной станции» победу одержали JOYСТИКИ – каждое буднее утро Богдан Кантемиров, Роман Миронов и Саша Маслакова помогают слушателям ENERGY «раскачать свой день» и заряжают их только лучшей музыкой.

«Богдан Кантемиров ждал эту премию 20 лет и улетел в Куала-Лумпур на концерт Дуа Липы с победителями ENERGY MUSIC TOUR. Богдан, здесь тебе все аплодируют! В первую очередь хочу поблагодарить всю нашу команду, но самое большое спасибо – слушателям, которые встречают каждое утро вместе с нами», – сказал Роман Миронов.

Открытая студия ГПМ Радио на ВФМ-2024 получила «Радиоманию»

В свободной номинации была отмечена открытая мультиформатная студия ГПМ Радио на Всемирном фестивале молодежи – из нее о главных событиях международного молодежного форума всей стране рассказывали ведущие популярных шоу «Авторадио» («Мурзилки Live») и ENERGY (JOYСТИКИ), а для гостей ВФМ-2024 на федеральной территории «Сириус» вещало Всемирное молодежное радио.

Более ста часов прямого эфира, десятки живых концертов, свыше 70 гостей, тысячи зрителей и миллионы слушателей по всей стране – таков недельный итог работы открытой мультиформатной студии ГПМ Радио на Всемирном фестивале молодежи.

«Радиомания» является главной индустриальной наградой и проходит под эгидой Российской Академии радио (РАР). Премия позволяет выделить лучшие проекты и таланты, которые вносят вклад в развитие отрасли. Победителей определяют члены РАР, заслуженные деятели радиовещания. Подробнее о лауреатах 2024 года – на официальном сайте.

ENERGY в составе ГПМ Радио входит в «Газпром-Медиа Холдинг». Радио ЕNERGY в Пскове вещает на частоте 105.3 FM.